Продолжаем гулять по национальному парку. Проснёмся пораньше и поедем на Длинное озеро. Время посещения мы выбрали неслучайно — над водоёмом по утрам живописно стелется туман. Полюбуемся разноцветным озером и пойдём в район деревни Шучжень, где спрятаны от лишних глаз красивые водоёмы.

Ещё побываем в буддийском монастыре. Здесь исповедуют религию бон — национальную веру Тибета.