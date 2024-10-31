Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра

Понаблюдать за пандами, пройти под завесой водопада и погулять среди зарослей папоротника
Отправляемся туда, где почти не ступала нога туриста.

Мы будем не спеша наслаждаться прогулками по тропам заповедников и парков, много фотографироваться на фоне живописных пейзажей — и всё это без толп
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людей вокруг нас! Покажем вам Пятицветное озеро, и вы убедитесь, что названо оно так неслучайно.

А ещё полюбуемся карстовыми лазурными бассейнами в «Хуанлуне» и красными скалами, откуда с грохотом слетают струи воды.

Увидим храм в тибетском стиле и буддийские монастыри и проедем по гималайским перевалам, над которыми развеваются разноцветные флажки.

Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Прививки не требуются.

Авиабилеты приобретаются самостоятельно только по указанию руководителя группы.

После бронирования места оплата производится в 3 этапа:

20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.

Проживание. Будем жить в отелях 3-5* по маршруту, 2-местное размещение.

  • В отеле Li Yuan Xiang Li Ya Ge Hotel или Dorsett Chengdu в Чэнду.
  • В отеле Madison hotel Juizhaigou в Цзючжайгоу.
  • В отеле Chishui Jinqian Jiahua hotel в Чишуйе.

Размещение в этих отелях или аналогичных.

Фото отелей взято с сайтов dorsetthotels.com, trip.com.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание за доплату.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и трансфер в Цзючжайгоу

Встретим вас в аэропорту Чэнду утром и отвезём на вокзал. Сначала на скоростном поезде, а потом на автобусе поедем в Цзючжайгоу. Всего в пути проведём около 5 часов. Вечером заселимся в отель.

Встреча и трансфер в ЦзючжайгоуВстреча и трансфер в ЦзючжайгоуВстреча и трансфер в ЦзючжайгоуВстреча и трансфер в Цзючжайгоу
2 день

Национальный парк «Цзючжайгоу»

Сегодня будем гулять по национальному парку «Цзючжайгоу». Побываем в Первобытном лесу и полюбуемся озёрами: Бамбуковым, Зеркальным и Пятицветным — водоём действительно окрашен в разные цвета. Ещё увидим Большой водопад и водопад Жемчужина.

Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»Национальный парк «Цзючжайгоу»
3 день

Длинное озеро и буддийский монастырь

Продолжаем гулять по национальному парку. Проснёмся пораньше и поедем на Длинное озеро. Время посещения мы выбрали неслучайно — над водоёмом по утрам живописно стелется туман. Полюбуемся разноцветным озером и пойдём в район деревни Шучжень, где спрятаны от лишних глаз красивые водоёмы.

Ещё побываем в буддийском монастыре. Здесь исповедуют религию бон — национальную веру Тибета.

Длинное озеро и буддийский монастырьДлинное озеро и буддийский монастырьДлинное озеро и буддийский монастырьДлинное озеро и буддийский монастырь
4 день

Прогулка по заповеднику «Хуанлун»

Отправимся в заповедник «Хуанлун». Проедем через живописные гималайские перевалы, над которыми развеваются разноцветные флажки, увидим бескрайние пастбища яков.

Прибудем в парк и полюбуемся удивительными карстовыми бассейнами ярко-голубого цвета. Возможно, они уже покроются тонкой коркой льда, поэтому у нас получатся необычные фотографии. Прогуляемся по заповеднику, после чего сядем на поезд и вернёмся в Чэнду. Дорога займёт около 2 часов. Заселимся в отель.

Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»Прогулка по заповеднику «Хуанлун»
5 день

Статуя Будды в Лешане

Утром побываем в Лешане и осмотрим статую гигантского Будды. Её возраст — около 1300 лет! Будем ходить по дорожкам, расположенным на разных уровнях, чтобы рассмотреть скульптуру с разных ракурсов. Прогуляемся в парке, осмотрим Будду и сделаем фотографии. По желанию можем прокатиться на лодке и увидеть статую целиком с воды.

Вечером вернёмся в Чэнду.

Статуя Будды в ЛешанеСтатуя Будды в ЛешанеСтатуя Будды в Лешане
6 день

Наблюдение за пандами

Сегодня отправимся в центр разведения панд. Животные живут здесь в среде, максимально приближенной к естественной природе. Мы приедем ко времени, когда панд будут кормить. После этого они залягут спать, поэтому мы успеем посмотреть на них в самый активный период дня.

Затем посетим древний буддийский монастырь Веншу, где живут монахи. Они ходят по территории в ярких оранжевых нарядах.

Наблюдение за пандамиНаблюдение за пандамиНаблюдение за пандамиНаблюдение за пандами
7 день

Переезд в город Чишуй

После завтрака на скоростном поезде поедем в Лучжоу. Дорога займёт 2 часа. Затем на машине доберёмся до города Чишуй. Он расположился на берегу реки красного цвета — всё дело в песчанике, из которого состоит почва. Мало кто знает про это необычное место, поэтому толп туристов мы здесь не встретим.

Заселимся в отель, а если останется время, побываем у водопада Фогуан.

Переезд в город ЧишуйПереезд в город ЧишуйПереезд в город ЧишуйПереезд в город ЧишуйПереезд в город ЧишуйПереезд в город ЧишуйПереезд в город Чишуй
8 день

Водопады парка «Сидонггоу»

С утра отправимся в парк «Сидонггоу». Будем гулять у горной речки и наблюдать, как в некоторых местах её потоки превращаются в водопады, а ещё любоваться густыми зарослями бамбука и папоротника.

По желанию сможем немного выйти за пределы туристической зоны, чтобы подняться на холм за лучшими кадрами с высоты. Сегодня будет много невероятных водопадов. И мы даже сможем пройти за водную занавесь. Покажем вам громадный водопад, который сложно целиком поместить в кадр.

Ещё посетим аутентичную деревушку Бинг-ан, где почти не бывает приезжих.

Водопады парка «Сидонггоу»Водопады парка «Сидонггоу»Водопады парка «Сидонггоу»Водопады парка «Сидонггоу»
9 день

Водопад Шижандонг и Проглатывающая скала

Продолжаем находить всё более и более впечатляющие водопады. На очереди Шижандонг, второй по величине в Азии. Здесь гораздо меньше людей, чем на других знаменитых китайских водопадах, поэтому мы сможем спокойно полюбоваться громадой и пофотографировать.

Шижандонг живописно расположился в ущелье: мощные потоки с грохотом слетают с отвесных скал красного цвета. Водопад может окатить вас брызгами, если подойти достаточно близко.

Следующая локация — лесной парк «Проглатывающая скала». Мы пройдём внутрь этой скалы и будто окажемся поглощёнными ей. Затем по тропе поднимемся на вершину каменной громады и полюбуемся морем бамбука и зарослями джунглей.

Вечером вернёмся в отель.

Водопад Шижандонг и Проглатывающая скалаВодопад Шижандонг и Проглатывающая скалаВодопад Шижандонг и Проглатывающая скала
10 день

Отъезд

На машине доберёмся до Лучжоу, а оттуда на поезде в Чэнду. В 17:05 вылетим прямым рейсом в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 565
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Сопровождение русскоязычного турлидера с 10-летним опытом жизни и работы в Китае
  • Экскурсии по программе
  • Все междугородные переезды на скоростных поездах и автобусах
  • Внутригородские переезды, трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелёт Москва - Ченду $450-700 туда-обратно
  • Остальное питание (ок. $10-30 в день)
  • Входные билеты и внутрипарковый транспорт (ок. $180 долларов в сумме)
  • Виза в Китай (консульский сбор 3300 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, утро
Завершение: Аэропорт Чэнду, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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