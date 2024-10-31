Мы будем не спеша наслаждаться прогулками по тропам заповедников и парков, много фотографироваться на фоне живописных пейзажей — и всё это без толп
Описание тура
Организационные детали
Прививки не требуются.
Авиабилеты приобретаются самостоятельно только по указанию руководителя группы.
После бронирования места оплата производится в 3 этапа:
20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.
Проживание. Будем жить в отелях 3-5* по маршруту, 2-местное размещение.
- В отеле Li Yuan Xiang Li Ya Ge Hotel или Dorsett Chengdu в Чэнду.
- В отеле Madison hotel Juizhaigou в Цзючжайгоу.
- В отеле Chishui Jinqian Jiahua hotel в Чишуйе.
Размещение в этих отелях или аналогичных.
Фото отелей взято с сайтов dorsetthotels.com, trip.com.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание за доплату.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.
Программа тура по дням
Встреча и трансфер в Цзючжайгоу
Встретим вас в аэропорту Чэнду утром и отвезём на вокзал. Сначала на скоростном поезде, а потом на автобусе поедем в Цзючжайгоу. Всего в пути проведём около 5 часов. Вечером заселимся в отель.
Национальный парк «Цзючжайгоу»
Сегодня будем гулять по национальному парку «Цзючжайгоу». Побываем в Первобытном лесу и полюбуемся озёрами: Бамбуковым, Зеркальным и Пятицветным — водоём действительно окрашен в разные цвета. Ещё увидим Большой водопад и водопад Жемчужина.
Длинное озеро и буддийский монастырь
Продолжаем гулять по национальному парку. Проснёмся пораньше и поедем на Длинное озеро. Время посещения мы выбрали неслучайно — над водоёмом по утрам живописно стелется туман. Полюбуемся разноцветным озером и пойдём в район деревни Шучжень, где спрятаны от лишних глаз красивые водоёмы.
Ещё побываем в буддийском монастыре. Здесь исповедуют религию бон — национальную веру Тибета.
Прогулка по заповеднику «Хуанлун»
Отправимся в заповедник «Хуанлун». Проедем через живописные гималайские перевалы, над которыми развеваются разноцветные флажки, увидим бескрайние пастбища яков.
Прибудем в парк и полюбуемся удивительными карстовыми бассейнами ярко-голубого цвета. Возможно, они уже покроются тонкой коркой льда, поэтому у нас получатся необычные фотографии. Прогуляемся по заповеднику, после чего сядем на поезд и вернёмся в Чэнду. Дорога займёт около 2 часов. Заселимся в отель.
Статуя Будды в Лешане
Утром побываем в Лешане и осмотрим статую гигантского Будды. Её возраст — около 1300 лет! Будем ходить по дорожкам, расположенным на разных уровнях, чтобы рассмотреть скульптуру с разных ракурсов. Прогуляемся в парке, осмотрим Будду и сделаем фотографии. По желанию можем прокатиться на лодке и увидеть статую целиком с воды.
Вечером вернёмся в Чэнду.
Наблюдение за пандами
Сегодня отправимся в центр разведения панд. Животные живут здесь в среде, максимально приближенной к естественной природе. Мы приедем ко времени, когда панд будут кормить. После этого они залягут спать, поэтому мы успеем посмотреть на них в самый активный период дня.
Затем посетим древний буддийский монастырь Веншу, где живут монахи. Они ходят по территории в ярких оранжевых нарядах.
Переезд в город Чишуй
После завтрака на скоростном поезде поедем в Лучжоу. Дорога займёт 2 часа. Затем на машине доберёмся до города Чишуй. Он расположился на берегу реки красного цвета — всё дело в песчанике, из которого состоит почва. Мало кто знает про это необычное место, поэтому толп туристов мы здесь не встретим.
Заселимся в отель, а если останется время, побываем у водопада Фогуан.
Водопады парка «Сидонггоу»
С утра отправимся в парк «Сидонггоу». Будем гулять у горной речки и наблюдать, как в некоторых местах её потоки превращаются в водопады, а ещё любоваться густыми зарослями бамбука и папоротника.
По желанию сможем немного выйти за пределы туристической зоны, чтобы подняться на холм за лучшими кадрами с высоты. Сегодня будет много невероятных водопадов. И мы даже сможем пройти за водную занавесь. Покажем вам громадный водопад, который сложно целиком поместить в кадр.
Ещё посетим аутентичную деревушку Бинг-ан, где почти не бывает приезжих.
Водопад Шижандонг и Проглатывающая скала
Продолжаем находить всё более и более впечатляющие водопады. На очереди Шижандонг, второй по величине в Азии. Здесь гораздо меньше людей, чем на других знаменитых китайских водопадах, поэтому мы сможем спокойно полюбоваться громадой и пофотографировать.
Шижандонг живописно расположился в ущелье: мощные потоки с грохотом слетают с отвесных скал красного цвета. Водопад может окатить вас брызгами, если подойти достаточно близко.
Следующая локация — лесной парк «Проглатывающая скала». Мы пройдём внутрь этой скалы и будто окажемся поглощёнными ей. Затем по тропе поднимемся на вершину каменной громады и полюбуемся морем бамбука и зарослями джунглей.
Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
На машине доберёмся до Лучжоу, а оттуда на поезде в Чэнду. В 17:05 вылетим прямым рейсом в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 565
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Сопровождение русскоязычного турлидера с 10-летним опытом жизни и работы в Китае
- Экскурсии по программе
- Все междугородные переезды на скоростных поездах и автобусах
- Внутригородские переезды, трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт Москва - Ченду $450-700 туда-обратно
- Остальное питание (ок. $10-30 в день)
- Входные билеты и внутрипарковый транспорт (ок. $180 долларов в сумме)
- Виза в Китай (консульский сбор 3300 руб.)