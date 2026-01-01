От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и в гости к пандам
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
4 мая в 08:00
$2860 за билет
Встреча с духовным наследием Тибета: паломнический тур с корой вокруг Кайласа (мини-группа)
Окунуться в атмосферу высокогорья и исследовать древние реликвии
Начало: Чэнду, время и место оговариваются индивидуально с...
15 авг в 12:00
$4950 за человека
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
26 апр в 08:00
31 мая в 08:00
$3990 за человека
