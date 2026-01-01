Сегодня мы отправимся в Центр охраны и изучения гигантской панды «Дуцзянъянь», примерно в 60 км от Чэнду, в живописной деревне Шицяо. Территория центра занимает более 50 гектаров и окружена бамбуковыми зарослями. Здесь есть клиника, лаборатория, 40 вольеров, зона кормления, учебные помещения и жилые корпуса для персонала. Мы понаблюдаем за играми и завтраком больших и красных панд, сделаем множество снимков.

В 12:30 пообедаем в местном ресторане (входит в стоимость тура). Во второй половине дня посетим буддийский монастырь Вэньшу — наиболее хорошо сохранившийся религиозный комплекс Чэнду, основанный между 605 и 617 годами во времена династии Суй. Обитель остаётся действующим храмом, в котором посетителям бесплатно предлагают благовония для молитв.

Затем мы побываем в даосском храме Зелёной козы. Его история уходит корнями к легенде о Лао-цзы, который направил ученика Инь Си на поиски зелёной козы. Найдя это мистическое существо, Инь Си основал здесь святилище.