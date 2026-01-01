Поэтому приглашаем с нами в нескучное и познавательное путешествие! Почти за 2 недели вы увидите древние пещеры и карстовые холмы Гуйлиня,
Описание билета
Организационные детали
Если вы оформляете групповую визу, то нужен рейс в Чэнду 3U3888 с прилётом в аэропорт Тяньфу в 11:35 в день начала поездки.
Вылет из Гуанчжоу — в закоючительный день из аэропорта Байюнь в 13:50.
В случае оформления визы самостоятельно можно покупать любые удобные авиарейсы, с учётом общего трансфера из аэропорта Чэнду в 12:30 и в аэропорт Гуанчжоу из отеля в 9:00.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
В аэропорту Чэнду вас будет встречать наш сопровождающий. В 13:30 состоится общий трансфер до отеля. На сегодня в программме ничего не запланировано, чтобы вы смогли адаптироваться к новому часовому поясу и отдохнуть после перелёта. При желании вы можете неспешно прогуляться по окрестностям или провести расслабляющий вечер в спа.
Центр охраны панд, буддийский монастырь и даосский храм Зелёной козы
Сегодня мы отправимся в Центр охраны и изучения гигантской панды «Дуцзянъянь», примерно в 60 км от Чэнду, в живописной деревне Шицяо. Территория центра занимает более 50 гектаров и окружена бамбуковыми зарослями. Здесь есть клиника, лаборатория, 40 вольеров, зона кормления, учебные помещения и жилые корпуса для персонала. Мы понаблюдаем за играми и завтраком больших и красных панд, сделаем множество снимков.
В 12:30 пообедаем в местном ресторане (входит в стоимость тура). Во второй половине дня посетим буддийский монастырь Вэньшу — наиболее хорошо сохранившийся религиозный комплекс Чэнду, основанный между 605 и 617 годами во времена династии Суй. Обитель остаётся действующим храмом, в котором посетителям бесплатно предлагают благовония для молитв.
Затем мы побываем в даосском храме Зелёной козы. Его история уходит корнями к легенде о Лао-цзы, который направил ученика Инь Си на поиски зелёной козы. Найдя это мистическое существо, Инь Си основал здесь святилище.
Прогулка по Чэнду, Народный парк, посещение театра
После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию по городу. Начнём прогулку с оживлённого квартала Тайко Ли, где традиционные сычуаньские постройки сочетаются с современными торговыми центрами и бутиками. Затем выйдем на главную площадь города — Тяньфу, известную памятником Мао Цзэдуну и уникальным фонтаном.
После обеда (входит в стоимость) прогуляемся в Народном парке Чэнду, который был основан в 1911 году и связан с историей Синьхайской революции и Японо-китайской войны. Здесь сохранились исторические памятники, несмотря на бомбардировки в 1939–1940 гг.
Завершим день посещением театра — насладимся традиционным представлением (включено в стоимость).
Горы Цинчэншань и город Дзезцы с тысячелетней историей
Сегодня мы направимся в горы Цинчэншань — священное место даосизма, где в 143 году до н. э. монах Чжан Даолин основал первый в истории даосский монастырь. Горы получили название «Лазурная крепость» из-за густых зелёных лесов и кольцеобразной гряды.
После обеда посетим старинный город Дзезцы, история которого насчитывает более тысячелетия. Пройдёмся по набережной, заглянем в традиционные лавки и попьём чай в 100-летней чайной. По возвращении в Чэнду за ужином (за доплату) вы попробуете местное блюдо хот-пот: сами приготовите мясо, морепродукты и овощи в горячем бульоне прямо за столом.
Гигантский Будда Лэшаня и старинные улочки
Позавтракав, выезжаем в Лэшань (путь займёт около 2 часов). Главной нашей целью станет величественная статуя Будды Майтрейи 8 века, высеченная в скале. Её высота — 71 метр, длина только одного пальца достигает 8 метров. Рядом расположены десятки резных изображений бодхисаттв и богов. При хорошей погоде желающие смогут полюбоваться статуей с борта лодки (за доплату).
По возвращении в Чэнду посетим квартал Куаньчжай с узкими и широкими аллеями. Каменные дома в северокитайском стиле, переулки и дворы создают здесь особую атмосферу. Внутри домов — рестораны, чайные и лавки.
Переезд в Гуйлинь и природные чудеса
Утром – трансфер на вокзал и посадка на скоростной поезд до Гуйлиня (8:16–13:16). По прибытии встретимся с русскоговорящим гидом, пообедаем и отправимся на экскурсию по природным символам региона.
Посетим холм Слоновий хобот, названный так из-за своей формы, — по легенде, это окаменевший императорский слон, спасённый местными жителями. Затем отправимся в пещеру Тростниковой флейты — сталактитовый грот с подземными озёрами и световой подсветкой, известный с 10 века. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Круиз по реке Ли, прогулка по Яншо, сплав на традиционных плотах
После завтрака на корабле класса 4* отправимся в Яншо — вас ждёт живописный 3-часовой круиз по реке Ли. По пути мы увидим известковые пики, поля, буйволов и бамбуковые плоты рыбаков. Обед — в формате «шведского стола» на борту.
После прогулки по Западной улице Яншо совершим сплав по реке на традиционных плотах. Глубина здесь не более 1,5 метров, течение спокойное, а вокруг — величественные горы. Вечером разместимся в отеле.
Свободное время, шоу в Синпине
Утром — свободное время. После обеда едем в древний город Синпин, чтобы посмотреть уникальное шоу «Впечатление Лю Саньцзе». Постановка проходит под открытым небом на фоне гор. История легендарной певицы Лю Саньцзе — народной героини народа чжуан — рассказывает о любви, смелости и песне как силе духа.
Переезд в Гуанчжоу, прогулка
Утром отправимся на вокзал и сядем на скорый поезд до Гуанчжоу (10:20–12:39). По прибытии встретимся с гидом и прогуляемся по историческому району Юн Цин Фан. Здесь находятся старинные переулки, родовое имение Брюса Ли и памятники кантонской оперы. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Современный Гуанчжоу и стеклянный мост
В этот день увидим главное в Гуанчжоу: площадь «Цветочный город» с оперой, музеями, 2 башнями и крупнейшим в мире торговым центром. Затем поднимемся на телебашню, откуда нам откроется панорама мегаполиса.
Завершим день на стеклянной смотровой платформе, которая внешне напоминает теннисные ракетки. Это самая высокая вантовая конструкция в мире с прозрачным полом и круговым водопадом.
Остров Шамянь, парк развлечений, речная прогулка
Сегодня посетим остров Шамянь — бывшую территорию европейских консульств, сохранившую архитектуру Франции и Британии 19 века. После обеда прогуляемся по этнографическому парку Линнань с традиционными домами, театром и павильонами.
Вечером отправимся в часовое речное путешествие по Жемчужной реке. Подсвеченные мосты и небоскрёбы создают вечернюю атмосферу города. Возможна самостоятельная прогулка вдоль набережной.
Китайский сад Баомо
После завтрака выезжаем в Баомо — классический китайский сад с мостами, павильонами и декоративными озёрами. Далее направимся к горам Ляньхуашань, образованным в древнем карьере. Согласно легенде, богиня Гуаньинь превратила лотос в гору, чтобы усмирить морского дракона.
Вечером, после возвращения в Гуанчжоу, можем устроить прощальный ужин.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт в 7:30. При позднем вылете будет возможность прогуляться и приобрести сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2960
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, 6 обедов
- Трансферы от аэропорта Чэнду и в аэропорт Гуанчжоу
- Весь транспорт по программе
- 2 поездки на скоростных поездах: Чэнду-Гуйлинь, Яншо-Гуанчжоу
- Экскурсии в Чэнду и окрестностях
- Экскурсии в Гуйлине и окрестностях
- Круиз по реке Ли
- Вечернее шоу «Впечатление Лю Саньцзе»
- Экскурсии в Гуанчжоу и окрестностях
- Круиз по Жемчужной реке
- Все входные билеты по программе
- Работа русскоговорящих местных гидов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Чэнду и обратно из Гуанчжоу
- Обеды вне программы, ужины
- Виза (возможно оформление по прилёте или групповая)
- Страховка
- Дополнительные расходы вне программы
- 1-местное проживание - $350