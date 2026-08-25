Откройте для себя Элин Парк, один из самых живописных уголков Чунцина, где зелёные аллеи, тихие пруды и смотровые площадки создают настоящий оазис спокойствия в сердце мегаполиса.
Во время 2–3-часовой прогулки вы сможете насладиться красивыми видами города, узнать историю района и просто отдохнуть от городской суеты.
Тур проходит в спокойном темпе, идеально подходит для всех возрастов и дарит возможность сделать лучшие фотографии Чунцина.
Во время 2–3-часовой прогулки вы сможете насладиться красивыми видами города, узнать историю района и просто отдохнуть от городской суеты.
Тур проходит в спокойном темпе, идеально подходит для всех возрастов и дарит возможность сделать лучшие фотографии Чунцина.
Описание трансфер
Устали от городского шума и суеты? Откройте для себя Элин Парк, один из самых живописных уголков Чунцина, где зелёные аллеи, тихие пруды и живописные смотровые площадки создают настоящий оазис спокойствия. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть город с высоты и провести время в гармонии с природой. Что вас ждёт:
Медленная прогулка по ухоженным дорожкам парка без спешки • Смотровые площадки с захватывающими панорамами Чунцина — лучшие фотомоменты гарантированы • Увлекательные истории района и роль Элин Парка в жизни города • Полное погружение в атмосферу спокойствия и гармонии Почему этот тур стоит выбрать:.
Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:.
Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:.
• Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки;
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик;
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
• Наличные на сувениры и личные расходы. На связи:
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее. Важно знать • Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей.
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы.
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия по Элин Парку
- Посещение смотровых площадок с панорамой Чунцина
- Услуги профессионального гида
- Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- Гибкий маршрут с возможностью уделять больше времени интересующим местам (Премиум)
- Комфортабельный автомобиль (Премиум)
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты в дополнительные объекты (при наличии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чунцин, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- Что взять с собой:
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- На связи:
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Важно знать
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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