Устали от городского шума и суеты? Откройте для себя Элин Парк, один из самых живописных уголков Чунцина, где зелёные аллеи, тихие пруды и живописные смотровые площадки создают настоящий оазис спокойствия. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть город с высоты и провести время в гармонии с природой. Что вас ждёт:

Медленная прогулка по ухоженным дорожкам парка без спешки • Смотровые площадки с захватывающими панорамами Чунцина — лучшие фотомоменты гарантированы • Увлекательные истории района и роль Элин Парка в жизни города • Полное погружение в атмосферу спокойствия и гармонии Почему этот тур стоит выбрать:.

Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:.

Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:.

• Идеальный способ отдохнуть от суеты мегаполиса • Спокойный темп и комфортный маршрут для всех возрастов • Фото и впечатления, которые останутся с вами навсегда • Прекрасный вариант для романтической прогулки, семейного отдыха или тихого путешествия в одиночку. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой:

Паспорт (или фото паспорта в телефоне);

Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки;

Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик;

Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;

• Наличные на сувениры и личные расходы. На связи: