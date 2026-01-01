Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие скульптур Дачжу
Начало: Вас заберут из вашего отеля в пределах центральной...
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
$969
$999 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чунцин 2088: Прогулка по мегаполису будущего
Начало: Чунцин, ваш отель
$740 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в январе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 969 со скидкой до 3%.
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март