Найдено 3 экскурсии в категории « От вашего отеля » в Чунцине на русском языке, цены от $450, скидки до 3%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Впечатляющий Чунцин Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин Начало: У вашего отеля в центре города $450 за всё до 5 чел. 11 часов 3% Индивидуальная до 6 чел. Великолепие скульптур Дачжу Начало: Вас заберут из вашего отеля в пределах центральной... $969 $999 за всё до 6 чел. 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Чунцин 2088: Прогулка по мегаполису будущего Начало: Чунцин, ваш отель $740 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чунцина

Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От вашего отеля», цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март