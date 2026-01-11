Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район и горная тропа
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
«Парк «Элин» или культурный парк «Эрчан» — зелень и арт-пространства в индустриальном стиле»
Завтра в 09:00
8 фев в 09:00
от $220 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Элин Парк в Чунцине: Место для Спокойного Отдыха
Начало: Чунцин, ваш отель
«Откройте для себя Элин Парк, один из самых живописных уголков Чунцина, где зелёные аллеи, тихие пруды и живописные смотровые площадки создают настоящий оазис спокойствия»
$325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
«Панорама Чунцина из парка Элин»
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$550 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 января 2026Экскурсию проводила замечательная и очень внимательная Алина! Экскурсией остались довольны! Также Алина дала много рекомендации для дальнейшего пребывания в городе и помогла с покупкой билетов в театр 1949, на шоу ковки железных цветов! Однозначно лайк, однозначно рекомендуем!
- ККонстантин28 декабря 2025Мы провели великолепную экскурсию по Чунцину с нашим гидом Диего! Храм Лохань был спокойным и атмосферным, что создавало прекрасный контраст
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в феврале 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 550. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 3 ⭐ отзыва, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель