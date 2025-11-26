Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки Элин и Эрчан и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
10%
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
27 ноя в 18:00
28 ноя в 18:00
от $279
$310 за всё до 10 чел.
