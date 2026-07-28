Чжанцзяцзе знают по пейзажам из «Аватара» — тем самым парящим скалам, которые кажутся нереальными. Их мы вам и покажем.
Вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью и подниметесь на вершину Тяньмэнь по одной из самых длинных канатных дорог мира. А ещё проедете по серпантину «99 поворотов» и преодолеете 999 ступеней к храму. И всё это без многочасовых очередей.
Вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью и подниметесь на вершину Тяньмэнь по одной из самых длинных канатных дорог мира. А ещё проедете по серпантину «99 поворотов» и преодолеете 999 ступеней к храму. И всё это без многочасовых очередей.
Описание экскурсии
Гранд-Каньон Чжанцзяцзе (5 ч)
- Вы пройдёте по стеклянному мосту Юньтяньду длиной 430 метров, парящему над пропастью
- Посмотрите на отвесные скалы, глубокие ущелья, горные ручьи и водопады каньона
- Увидите озеро Радуга и ущелье Небесная линия с горками для спуска вдоль скал
- Узнаете:
— об эрозиях, которые создали пейзажи, ставшие вдохновением для фильма «Аватар»
— технологиях строительства длинного и высокого стеклянного моста
— особенностях флоры и фауны заповедника
— истории освоения каньона от древних времён до включения в список ЮНЕСКО
Гора Тяньмэнь (5 ч)
- Вы увидите природную арку Небесные врата высотой 131,5 метров
- Поднимитесь по канатной дороге Тяньмэньшань длиной 7,5 км — одну из самых длинных в мире
- Пройдёте 999 ступеней «Лестницы в небо» и прогуляетесь по стеклянным тропам вдоль склонов
- Посетите смотровую площадку «Юньмэн Сяньдин»
- Узнаете:
— о мифах и легендах, связанных с Небесными вратами
— инженерных решениях при создании канатной дороги и серпантина «Дорога 99 поворотов»
— духовном значении «Лестницы в небо» в китайской традиции
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Foton Toano или другом аналогичном микроавтобусе. Дорога займёт ~ 1 ч туда и обратно
- Дополнительно оплачивается: билеты — 500 юаней (~ $74) за чел., обед (по меню) — 50 юаней (~ $8) за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 438 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
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