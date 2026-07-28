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К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе

Увидеть инженерные чудеса и прикоснуться к древним символам духовности Китая
Чжанцзяцзе знают по пейзажам из «Аватара» — тем самым парящим скалам, которые кажутся нереальными. Их мы вам и покажем.

Вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью и подниметесь на вершину Тяньмэнь по одной из самых длинных канатных дорог мира. А ещё проедете по серпантину «99 поворотов» и преодолеете 999 ступеней к храму. И всё это без многочасовых очередей.
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе

Описание экскурсии

Гранд-Каньон Чжанцзяцзе (5 ч)

  • Вы пройдёте по стеклянному мосту Юньтяньду длиной 430 метров, парящему над пропастью
  • Посмотрите на отвесные скалы, глубокие ущелья, горные ручьи и водопады каньона
  • Увидите озеро Радуга и ущелье Небесная линия с горками для спуска вдоль скал
  • Узнаете:
    — об эрозиях, которые создали пейзажи, ставшие вдохновением для фильма «Аватар»
    — технологиях строительства длинного и высокого стеклянного моста
    — особенностях флоры и фауны заповедника
    — истории освоения каньона от древних времён до включения в список ЮНЕСКО

Гора Тяньмэнь (5 ч)

  • Вы увидите природную арку Небесные врата высотой 131,5 метров
  • Поднимитесь по канатной дороге Тяньмэньшань длиной 7,5 км — одну из самых длинных в мире
  • Пройдёте 999 ступеней «Лестницы в небо» и прогуляетесь по стеклянным тропам вдоль склонов
  • Посетите смотровую площадку «Юньмэн Сяньдин»
  • Узнаете:
    — о мифах и легендах, связанных с Небесными вратами
    — инженерных решениях при создании канатной дороги и серпантина «Дорога 99 поворотов»
    — духовном значении «Лестницы в небо» в китайской традиции

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном Foton Toano или другом аналогичном микроавтобусе. Дорога займёт ~ 1 ч туда и обратно
  • Дополнительно оплачивается: билеты — 500 юаней (~ $74) за чел., обед (по меню) — 50 юаней (~ $8) за чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня
Соня — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 438 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
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кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город. Мы предлагаем: — авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций — гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время — сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией — дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах

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