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Чжанцзяцзе знают по пейзажам из «Аватара» — тем самым парящим скалам, которые кажутся нереальными. Их мы вам и покажем.



Вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью и подниметесь на вершину Тяньмэнь по одной из самых длинных канатных дорог мира. А ещё проедете по серпантину «99 поворотов» и преодолеете 999 ступеней к храму. И всё это без многочасовых очередей.