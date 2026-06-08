Вас ждут контрасты впечатлений: адреналин на самом высоком стеклянном мосту в мире и удивление от подземных тайн пещеры Хуанлун, которой 380 миллионов лет. По желанию вы сможете полетать над регионом на вертолёте и увидеть великолепные панорамы «Аватара». Всего за один день вы получите максимум впечатлений и при этом не потратите время на организационные хлопоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из Чжанцзяцзе

9:30–11:30 — каньон Большой долины. Вы увидите самый длинный и высокий стеклянный мост в мире — Юньтяньду. Узнаете, как инженеры создали это чудо и почему конструкция выдерживает экстремальные нагрузки. Затем пройдёте по тропе каньона: мы покажем «Узкую щель», водопады и редкие растения и объясним происхождение вертикальных скал

12:00–12:40 — вертолётная экскурсия (по желанию). Вы подниметесь в небо на 10–20 минут и увидите регион с высоты птичьего полёта. Пилот через наушники подскажет, где извилистая река Суйшуй, рисовые террасы, пики Чжанцзяцзе и, при хорошей видимости, очертания каньона

13:10–15:10 — пещера Хуанлун. Этот подземный мир сформировался, когда здесь плескался океан. Мы расскажем об образовании сталактитов и сталагмитов, покажем главную достопримечательность — 19,2-метровый «Опорный столб, держащий море». Вы проплывёте на лодке по подземной реке Сяншуйхэ и увидите залы с причудливыми формами, которые местные сравнивают с драконьим дворцом

15:10–15:30 — свободное время для покупки сувениров или фото

15:30–16:00 — возвращение в Чжанцзяцзе

Организационные детали