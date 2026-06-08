Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
Увидеть стеклянный мост Юньтяньду и сталагмит, который застраховали на 100 млн юаней
Вас ждут контрасты впечатлений: адреналин на самом высоком стеклянном мосту в мире и удивление от подземных тайн пещеры Хуанлун, которой 380 миллионов лет. По желанию вы сможете полетать над регионом на вертолёте и увидеть великолепные панорамы «Аватара».
Всего за один день вы получите максимум впечатлений и при этом не потратите время на организационные хлопоты.
Описание экскурсии
9:00 — трансфер из Чжанцзяцзе
9:30–11:30 — каньон Большой долины. Вы увидите самый длинный и высокий стеклянный мост в мире — Юньтяньду. Узнаете, как инженеры создали это чудо и почему конструкция выдерживает экстремальные нагрузки. Затем пройдёте по тропе каньона: мы покажем «Узкую щель», водопады и редкие растения и объясним происхождение вертикальных скал
12:00–12:40 — вертолётная экскурсия (по желанию). Вы подниметесь в небо на 10–20 минут и увидите регион с высоты птичьего полёта. Пилот через наушники подскажет, где извилистая река Суйшуй, рисовые террасы, пики Чжанцзяцзе и, при хорошей видимости, очертания каньона
13:10–15:10 — пещера Хуанлун. Этот подземный мир сформировался, когда здесь плескался океан. Мы расскажем об образовании сталактитов и сталагмитов, покажем главную достопримечательность — 19,2-метровый «Опорный столб, держащий море». Вы проплывёте на лодке по подземной реке Сяншуйхэ и увидите залы с причудливыми формами, которые местные сравнивают с драконьим дворцом
15:10–15:30 — свободное время для покупки сувениров или фото
15:30–16:00 — возвращение в Чжанцзяцзе
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются: — посещение каньона Большой долины + стеклянный мост + зиплайн + горки: 298 юаней (~ $43) за чел. — вход в пещеру Хуанлун + катание на лодке: 108 юаней (~ $16) за чел. — полёт на вертолёте (15 мин, по желанию): 1500 юаней (~ $221) за чел. — питание: 50–60 юаней (~ $7–9) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
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