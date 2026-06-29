Увидеть тысячи базальтовых скал и познакомиться с традициями
Приглашаем вас в путешествие на планету Пандора — вы окажетесь среди летающих гор и полюбуетесь морем облаков. Прокатитесь на самом высоком открытом лифте в мире и прогуляетесь в джунглях.
А вечером вас ждёт шоу в театре: вы увидите, как актёры ходят по огню и ножам, понаблюдаете за ритуалами и даже сами станцуете у костра в финале.
Описание экскурсии
Юаньцзяцзе (Летающие горы из «Аватара»)
Вы подниметесь на самом высоком открытом лифте в мире — Байлун. Увидите тысячи кварцевых пиков, парящих в небе, и гору, которая вдохновила Джеймса Кэмерона на создание планеты Пандора.
Гора Тяньцзы (Обзорная площадка)
Канатная дорога доставит вас на точку, откуда открывается панорамный вид на 3000 пиков. Если повезёт с погодой, вы увидите и море облаков.
Долина Цзиньбяньси
Прогуляетесь по деревянной дорожке вдоль реки (7,5 км). Вокруг будут джунгли, водопады и, возможно, макаки.
Вечернее шоу «Очарование Западного Хунани»
Отправитесь в театр «Чарм», где вас ждут зрелищные номера: восхождение на ножи и хождение по огню. Вы увидите древний обрядовый танец «Маогусы» и ритуал «Плач невесты», услышите легенду о любви. А в конце станцуете общий танец у настоящего костра. На экране будут русские и английские субтитры.
Примерный тайминг
10:00–10:30 — трансфер от отеля до нацпарка 10:30–11:40 — Летающие горы 11:40–12:50 — гора Тяньцзы 12:50–14:30 — прогулка в долине Цзиньбяньси 14:30–15:30 — обед 15:30–16:00 — трансфер в театр и сдача вещей в камеру хранения 16:00–17:00 — свободное время 17:00–18:20 — вечернее шоу 18:20–18:40 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Оплачивается дополнительно
билеты в нацпарк «Чжанцзяцзе» — 236 юаней ($35), на подъёмник — 72 юаня ($11), в лифт Байлун — 65 юаней ($10) и на шоу «Очарование Западного Хунани» — 300 юаней ($44)
питание — ок. 50-80 юаней ($7–12) за приём пищи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 604 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
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