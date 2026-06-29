Приглашаем вас в путешествие на планету Пандора — вы окажетесь среди летающих гор и полюбуетесь морем облаков. Прокатитесь на самом высоком открытом лифте в мире и прогуляетесь в джунглях. А вечером вас ждёт шоу в театре: вы увидите, как актёры ходят по огню и ножам, понаблюдаете за ритуалами и даже сами станцуете у костра в финале.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Юаньцзяцзе (Летающие горы из «Аватара»)

Вы подниметесь на самом высоком открытом лифте в мире — Байлун. Увидите тысячи кварцевых пиков, парящих в небе, и гору, которая вдохновила Джеймса Кэмерона на создание планеты Пандора.

Гора Тяньцзы (Обзорная площадка)

Канатная дорога доставит вас на точку, откуда открывается панорамный вид на 3000 пиков. Если повезёт с погодой, вы увидите и море облаков.

Долина Цзиньбяньси

Прогуляетесь по деревянной дорожке вдоль реки (7,5 км). Вокруг будут джунгли, водопады и, возможно, макаки.

Вечернее шоу «Очарование Западного Хунани»

Отправитесь в театр «Чарм», где вас ждут зрелищные номера: восхождение на ножи и хождение по огню. Вы увидите древний обрядовый танец «Маогусы» и ритуал «Плач невесты», услышите легенду о любви. А в конце станцуете общий танец у настоящего костра. На экране будут русские и английские субтитры.

Примерный тайминг

10:00–10:30 — трансфер от отеля до нацпарка

10:30–11:40 — Летающие горы

11:40–12:50 — гора Тяньцзы

12:50–14:30 — прогулка в долине Цзиньбяньси

14:30–15:30 — обед

15:30–16:00 — трансфер в театр и сдача вещей в камеру хранения

16:00–17:00 — свободное время

17:00–18:20 — вечернее шоу

18:20–18:40 — возвращение в отель

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды