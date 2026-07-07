читать дальше уменьшить видно и вообще помогал нам на всем протяжении пути. без него мы вряд ли бы справились и посмотрели все достопримечательности. Спасибо большое!

Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ваня провел нас почти без очередей, показал куда лучше встать в лифте, чтобы было хорошо