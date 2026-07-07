Индивидуальная
до 12 чел.
По национальному парку Чжанцзяцзе
Среди фантастических скал и туманных вершин из «Аватара»
Начало: По договоренности
«Более дикая и менее посещаемая часть парка»
Завтра в 07:00
20 июл в 07:00
от $582 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
Туда, где горы касаются облаков
Начало: В Чжанцзяцзе
«Гора Тяньмэнь — впечатляющее место национального парка «Чжанцзяцзе», где природа и инженерные решения дарят захватывающий опыт»
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
от $645 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-локации национального парка Чжанцзяцзе: горы Аватара, Байлун и Тяньцзышань
Увидеть впечатляющие пейзажи: от парящих гор до тихих лесных ущелий
«Побываете в менее людной части парка с узкими ущельями, скальными грядами, водопадом Лунцюань и природной «Великой китайской стеной»»
Завтра в 07:00
20 июл в 07:00
от $460 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ваня провел нас почти без очередей, показал куда лучше встать в лифте, чтобы было хорошо
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Все было замечательно! Будем обращаться к Вам и по экскурсиям в другие города Китая!
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К
Все прошло замечательно: в назначенное время встретились с гидом, минивэн с кондиционером довез до места, потом без задержек подъехал и
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Е
Побввали на замечательной экскурсии к Горам Аватара. Нашим гидом была Лена. она помогла с покупкой билетов, с организацией маршрута, подсказала
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Всего 5 отзывов в Чжанцзяцзе в категории "Парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Парки»
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