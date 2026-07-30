Здесь горы парят в небесах, можно пройтись над пропастью высотой 300 м по стеклянной дорожке, увидеть Небесные Врата и ощутить себя героем читать дальшеуменьшить
фильма «Аватар». Вы прокатитесь по канатке и взлетите на вершину на футуристичном лифте.
А ещё вас ждёт прогулка по вечернему Чжанцзяцзе — когда на улицах зажигаются красные фонари, разносятся аппетитные ароматы и открываются горные пейзажи в лёгкой дымке.
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой необходимо оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие, прогулка по улочкам Чжанцзяцзе
Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. Уже по дороге откроются виды на величественные горные массивы, окутанные облаками.
Вечером познакомимся с городом. Прогуляемся по улочкам с красными фонарями, ремесленными лавками и видами на горы, скрывающимися в вечерней дымке. А какие ароматы разливаются в округе! Здесь приятно пройтись, попробовать местные блюда и выпить чашку знаменитого китайского чая.
2 день
Горы Аватар и парящие скалы Пандоры
Сегодня вас ждёт главное чудо региона — национальный парк «Чжанцзяцзе», включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы
подниметесь на футуристичном лифте «Байлун» на плато Юаньцзяцзе и увидите, как тысячи гигантских каменных колонн поднимаются к небу на сотни метров. Кажется, будто они парят в облаках. А ещё полюбуетесь видами со смотровой площадки «Гора Аллилуйя» и сделаете фото на фоне горы Тяньцзы.
3 день
Стеклянный мост и Небесные Врата
Сегодня вас ждёт прогулка по стеклянному мосту. Его длина — 430 м, а высота над ущельем — 300 м. Под ногами — прозрачное стекло, вокруг — отвесные скалы и потрясающие виды на каньон.
Далее вы подниметесь к легендарной горе Тяньмэнь по канатной дороге. Вам откроются живописные вершины, ущелья и знаменитая дорога с 99 поворотами. А ещё вы увидите Небесные врата — гигантскую арку в скале, преодолеете лестницу из 999 ступеней и пройдётесь по дорожкам над пропастью.
Вечером — свободное время. Можно посетить красочное национальное шоу с музыкой и танцами, чтобы познакомиться с традициями народов провинции Хунань.
4 день
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
2-местное размещение в отеле 3* (за чел.)
€390
2-местное размещение в отеле 4* (за чел.)
€590
Дети 6-12 лет в отеле 3* или 4* (за чел.)
€190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Чжанцзяцзе и обратно
Обеды и ужины - от €5 за приём пищи
Входные билеты - 13 000 ₽ (€130), детям 6-12 лет - 7000 ₽ (€70)
Доплата за 1-местное размещение и проживание в отеле 4
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чжанцзянзе, 12:00
Завершение: Аэропорт Чжанцзяцзе, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем, читать дальшеуменьшить
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!
Тур входит в следующие категории Чжанцзяцзе
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