Сегодня вас ждёт прогулка по стеклянному мосту. Его длина — 430 м, а высота над ущельем — 300 м. Под ногами — прозрачное стекло, вокруг — отвесные скалы и потрясающие виды на каньон.

Далее вы подниметесь к легендарной горе Тяньмэнь по канатной дороге. Вам откроются живописные вершины, ущелья и знаменитая дорога с 99 поворотами. А ещё вы увидите Небесные врата — гигантскую арку в скале, преодолеете лестницу из 999 ступеней и пройдётесь по дорожкам над пропастью.

Вечером — свободное время. Можно посетить красочное национальное шоу с музыкой и танцами, чтобы познакомиться с традициями народов провинции Хунань.