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Тур на планету Пандора: Чжанцзяцзе и парящие в облаках скалы

Прогуляться по стеклянному мосту над пропастью и увидеть Небесные Врата
Наша космическая экспедиция отправляется. Следующая остановка — планета Пандора.

Здесь горы парят в небесах, можно пройтись над пропастью высотой 300 м по стеклянной дорожке, увидеть Небесные Врата и ощутить себя героем
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фильма «Аватар». Вы прокатитесь по канатке и взлетите на вершину на футуристичном лифте.

А ещё вас ждёт прогулка по вечернему Чжанцзяцзе — когда на улицах зажигаются красные фонари, разносятся аппетитные ароматы и открываются горные пейзажи в лёгкой дымке.

Тур на планету Пандора: Чжанцзяцзе и парящие в облаках скалы
Тур на планету Пандора: Чжанцзяцзе и парящие в облаках скалы
Тур на планету Пандора: Чжанцзяцзе и парящие в облаках скалы

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой необходимо оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по улочкам Чжанцзяцзе

Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. Уже по дороге откроются виды на величественные горные массивы, окутанные облаками.

Вечером познакомимся с городом. Прогуляемся по улочкам с красными фонарями, ремесленными лавками и видами на горы, скрывающимися в вечерней дымке. А какие ароматы разливаются в округе! Здесь приятно пройтись, попробовать местные блюда и выпить чашку знаменитого китайского чая.

Прибытие, прогулка по улочкам ЧжанцзяцзеПрибытие, прогулка по улочкам Чжанцзяцзе
2 день

Горы Аватар и парящие скалы Пандоры

Сегодня вас ждёт главное чудо региона — национальный парк «Чжанцзяцзе», включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы
подниметесь на футуристичном лифте «Байлун» на плато Юаньцзяцзе и увидите, как тысячи гигантских каменных колонн поднимаются к небу на сотни метров. Кажется, будто они парят в облаках. А ещё полюбуетесь видами со смотровой площадки «Гора Аллилуйя» и сделаете фото на фоне горы Тяньцзы.

Горы Аватар и парящие скалы ПандорыГоры Аватар и парящие скалы ПандорыГоры Аватар и парящие скалы Пандоры
3 день

Стеклянный мост и Небесные Врата

Сегодня вас ждёт прогулка по стеклянному мосту. Его длина — 430 м, а высота над ущельем — 300 м. Под ногами — прозрачное стекло, вокруг — отвесные скалы и потрясающие виды на каньон.

Далее вы подниметесь к легендарной горе Тяньмэнь по канатной дороге. Вам откроются живописные вершины, ущелья и знаменитая дорога с 99 поворотами. А ещё вы увидите Небесные врата — гигантскую арку в скале, преодолеете лестницу из 999 ступеней и пройдётесь по дорожкам над пропастью.

Вечером — свободное время. Можно посетить красочное национальное шоу с музыкой и танцами, чтобы познакомиться с традициями народов провинции Хунань.

Стеклянный мост и Небесные ВратаСтеклянный мост и Небесные ВратаСтеклянный мост и Небесные ВратаСтеклянный мост и Небесные Врата
4 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение в отеле 3* (за чел.)€390
2-местное размещение в отеле 4* (за чел.)€590
Дети 6-12 лет в отеле 3* или 4* (за чел.)€190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Чжанцзяцзе и обратно
  • Обеды и ужины - от €5 за приём пищи
  • Входные билеты - 13 000 ₽ (€130), детям 6-12 лет - 7000 ₽ (€70)
  • Доплата за 1-местное размещение и проживание в отеле 4
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чжанцзянзе, 12:00
Завершение: Аэропорт Чжанцзяцзе, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Чжанцзяцзе

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