Погрузитесь в атмосферу старого Абердина — морского сердца Гонконга.
Прокатитесь на традиционном катере мимо плавучих деревень, загляните в настоящий дом рыбаков и завершите день ужином из свежих морепродуктов. История, культура и вкус — всё в одном путешествии!
Описание водной прогулкиПутешествие по гавани Абердина Начните экскурсию на пирсе № 6 Рыбацкой пристани Абердина и отправьтесь на традиционном катере вдоль знаменитого тайфунного убежища. Пока вы проплываете мимо плавучих деревень и рыбацких лодок, аудиогид расскажет о жизни, истории и переменах, которые переживает это уникальное прибрежное сообщество. Посетите настоящий абердинский плавучий дом — крошечное, но удивительно уютное пространство, где некогда жили рыбаки. Это редкая возможность увидеть, как выглядела жизнь на воде в прошлом. Вкус моря Завершите путешествие в Typhoon Shelter Kitchen — ресторане под крышей рыбного рынка Абердина. Здесь блюда из морепродуктов готовятся на глазах у гостей. Это идеальный выбор для гурманов, семей и всех, кто хочет почувствовать подлинный дух портовой Гонконга. Важная информация:
- Не допускается: детские коляски, нескладные инвалидные коляски, электрические инвалидные коляски.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид
- Посещение традиционного плавучего дома
- Традиционные местные закуски и напитки
- Основное блюдо
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из/до отеля
Место начала и завершения?
Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong Kong
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
