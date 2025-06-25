Погрузитесь в уникальную атмосферу исторической рыбацкой деревни Абердин на уютном экскурсионном катере. Исследуйте плавучий дом-музей и познакомьтесь с традициями местных рыбаков. Завершите тур практическими занятиями и расслабляющей рыбалкой на городском пирсе.
Описание водной прогулкиПутешествие по рыбацкой деревне Абердин Отправьтесь в культурный круиз на катере по живописному тайфунному убежищу Абердина. Проплывите мимо знаковых плавучих достопримечательностей и традиционных сампанов, слушая многоязычные аудиокомментарии о морском прошлом Гонконга. Посетите бережно сохранённый плавучий дом-музей, где можно пройтись по настоящим жилым помещениям рыбачьих семей и узнать об их повседневной жизни и традициях. Практические занятия и рыбалка В Центре наследия рыбаков узнайте о местных фестивалях, рыболовных снастях и ритуалах. По желанию попробуйте рыбалку на городском пирсе с использованием традиционных снастей. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода, удобная одежда.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики, засорение.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, людей, склонных к морской болезни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкая деревня Абердин
- Плавучий музей
Что включено
- Экскурсия на прогулочном катере
- Лапша с плавучей кухонной лодки
- Вход в Центр наследия рыбаков на пирсе № 6
- Набор для рыбалки
- Возможность самостоятельно заняться изготовлением оригами в стиле сампанов
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
25 июн 2025
Рядом с пирсом 6 проходят отличные выставки — я был удивлён, что смог понять всё как новичок
А
Александр
23 янв 2025
Детям разрешают ловить рыбу и даже сделать свою бумажную лодку в память, нам понравилось
Д
Даниил
5 июн 2024
Команда была очень дружелюбной и предложила сделать семейные фотографии.
А
Антон
10 фев 2024
Ресторан морепродуктов Tai Pak создает атмосферу старого Гонконга, словно из кино 90-х.
