Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
Завтра в 09:45
31 авг в 09:45
$40.96 за человека
Групповая
до 20 чел.
Нгонг Пинг 360: живописное путешествие по канатной дороге
Начало: Метро станции Тунг Чунг, выход B
Завтра в 10:00
31 авг в 18:00
$37.89 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
Начало: Станция метро Tin Hau (подземка под островной лини...
Завтра в 10:40
31 авг в 10:40
$114.85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гонконге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2025
Сейчас в Гонконге в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 114.85. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 11 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь