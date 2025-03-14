Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в мир Disney в восьми тематических зонах Гонконг Диснейленда, где оживают любимые сказки и персонажи.



Описание билета Сказка оживает в Гонконг Диснейленде Погрузитесь в восемь тематических зон, где истории Disney оживают на каждом шагу — от королевства Аренделл с музыкальной лодочной прогулкой «Холодное сердце» до семейных и захватывающих аттракционов, таких как Big Grizzly Mountain и Hyperspace Mountain. Встречи с любимыми героями, яркие шоу и тематические праздники делают каждый визит незабываемым. Вкусное разнообразие и гибкие купоны на питание Разнообразьте гастрономические впечатления с помощью удобных купонов на питание. Выбирайте от комплексного обеда с перекусом и сладостями до купона «3 в 1», который включает обед, ужин и перекус. Купоны предоставляют скидки и действуют в различных заведениях парка, обеспечивая гибкость и вкусное сопровождение вашего дня. Время для приключений и отдыха Сочетание волшебного мира Disney и практичных гастрономических решений позволяет проводить в парке весь день с максимальным комфортом и удовольствием. Наслаждайтесь атмосферой, аттракционами и вкусной едой, делая каждый момент праздником для всей семьи.

Ответы на вопросы Что включено Вход в парк Гонконг Диснейленд

Доступ к шоу Momentous

Доступ к аттракционам Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения? Hong Kong Disneyland Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.