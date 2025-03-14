Окунитесь в мир Disney в восьми тематических зонах Гонконг Диснейленда, где оживают любимые сказки и персонажи.
Насладитесь аттракционами, шоу и встречами с героями, а также разнообразьте день удобными купонами на питание — от перекусов до полноценного обеда и ужина с выгодными скидками. Вместе это создаст незабываемое приключение для всей семьи.
Описание билетаСказка оживает в Гонконг Диснейленде Погрузитесь в восемь тематических зон, где истории Disney оживают на каждом шагу — от королевства Аренделл с музыкальной лодочной прогулкой «Холодное сердце» до семейных и захватывающих аттракционов, таких как Big Grizzly Mountain и Hyperspace Mountain. Встречи с любимыми героями, яркие шоу и тематические праздники делают каждый визит незабываемым. Вкусное разнообразие и гибкие купоны на питание Разнообразьте гастрономические впечатления с помощью удобных купонов на питание. Выбирайте от комплексного обеда с перекусом и сладостями до купона «3 в 1», который включает обед, ужин и перекус. Купоны предоставляют скидки и действуют в различных заведениях парка, обеспечивая гибкость и вкусное сопровождение вашего дня. Время для приключений и отдыха Сочетание волшебного мира Disney и практичных гастрономических решений позволяет проводить в парке весь день с максимальным комфортом и удовольствием. Наслаждайтесь атмосферой, аттракционами и вкусной едой, делая каждый момент праздником для всей семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в парк Гонконг Диснейленд
- Доступ к шоу Momentous
- Доступ к аттракционам
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Hong Kong Disneyland
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нонна
14 мар 2025
Потрясающие впечатления от посещения Диснейленда в Гонконге. Бронирование билетов и вход прошли без проблем:)
Р
Радмир
1 ноя 2024
Великолепный Диснейленд, где почти нет очередей на аттракционы! Есть на что посмотреть, и еда была отличная. Мы доехали на метро от Центрального вокзала, что было очень просто и хорошо организовано, особенно в конце дня, после просмотра фейерверка!
А
Арсения
14 апр 2024
Это действительно здорово: вы экономите время на покупке билета, но тратите его на прохождение контроля безопасности
И
Игнат
13 мар 2024
Нам очень понравился гонконгский Диснейленд, впечатления незабываемые.
