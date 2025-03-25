Прокатитесь на винтажном двухэтажном трамвае с открытым верхом и увидьте главные достопримечательности острова Гонконг. Послушайте увлекательный аудиокомментарий и посетите мини-музей на борту. После экскурсии получите безлимитный проездной на 2 дня для самостоятельного исследования города.
Описание экскурсииПутешествие на историческом трамвае Прокатитесь на винтажном двухэтажном трамвае с открытым верхом и познакомьтесь с главными достопримечательностями острова Гонконг: паромным причалом Макао, переулком Ман Ва, ломбардом Так Винг и площадью Статуй. Вы увидите Верховный суд, Банк Китая, центр «Липпо», Тай Яу Плаза, Таймс-сквер, а также проедете мимо ипподрома Хэппи Вэлли и легендарного жокей-клуба. Аудиогид и мини-музей на борту Во время поездки вы будете слушать записанный комментарий от опытных гидов и историков, который раскрывает историю и жизнь города. На нижней палубе трамвая находится мини-музей с фотографиями, видео и артефактами, где можно увидеть старинные фото, ретро-рекламу и узнать о более чем 100-летней истории трамвайной системы. Экскурсия завершится на остановке, противоположной началу маршрута. После тура вы получаете безлимитный проездной на 2 дня, чтобы самостоятельно исследовать Гонконг в удобном темпе. Важная информация:
- Не допускается: несовершеннолетние без сопровождения.
- Дети до 4 лет в сопровождении взрослых, не занимающие отдельное место, перевозятся бесплатно. Один взрослый может бесплатно перевозить не более одного ребёнка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Паромный причал Макао
- Переулок Ман Ва
- Ломбард Так Винг
- Площадь Статуй
- Верховный суд
- Банк Китая
- Центр «Липпо»
- Тай Яу Плаза
- Таймс-сквер
- Ипподром Хэппи Вэлли
- Жокей-клуб
- Кладбище Хэппи Вэлли
Что включено
- Аудиогид на русском
- Безлимитный проездной на трамвае на 2 дня
- Бесплатный Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 88 Yee Wo St, Causeway Bay, Hong Kong
Завершение: Станция Western Market
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не допускается: несовершеннолетние без сопровождения
- Дети до 4 лет в сопровождении взрослых, не занимающие отдельное место, перевозятся бесплатно. Один взрослый может бесплатно перевозить не более одного ребёнка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
25 мар 2025
Нам очень понравился многоязычный аудиогид во время всей поездки — он сделал экскурсию действительно понятной. Сервис был на высоте: когда начался дождь, нам быстро выдали дождевики. Кондуктор тоже был дружелюбным и помогал. В целом, нам очень понравилось!
И
Илья
4 мар 2024
Есть две станции, где можно сесть на трамвай, рекомендуем выбрать ту, что рядом с Western Market. Всё прошло отлично — водитель и сотрудники очень дружелюбны, делали фото и подарили небольшой сувенир. Экскурсия полностью с аудиогидом, свой наушник не нужен. Мы получили «Золотой билет», который действует 48 часов на все трамваи города — очень удобно и бесплатно
В
Виктория
11 фев 2024
Очень приятная экскурсия на историческом трамвае в отличном состоянии с дружелюбным персоналом. Аудиогиды есть на разных языках — и понять их легко
Входит в следующие категории Гонконга
Похожие экскурсии из Гонконга
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Гонконга - история и современность
Начало: Unnamed Road, Central, Hong Kong
$19.30 за человека
Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
$52 за человека