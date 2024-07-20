1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Гонконге
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
Завтра в 12:00
21 июля в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор
Начало: По договорённости
21 июля в 11:00
22 июля в 09:00
$240 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Must-see места Гонконга: экскурсия по ключевым достопримечательностям
За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
21 июля в 11:00
22 июля в 09:00
$240 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Популярные места»
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