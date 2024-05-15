1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гонконга
Погрузитесь в атмосферу Гонконга, посетив его центральные районы, исторические места и смотровую площадку на Пике Виктории. Узнайте город изнутри
Начало: По договоренности
«А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном»
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гонконг гастрономический
Знакомство с кулинарными традициями кантонцев и главными местными блюдами
Начало: Метро Принц Эдвард
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
$270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Must-see места Гонконга: экскурсия по ключевым достопримечательностям
За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
«В лёгкой форме я расскажу главное об истории, культуре, традициях, экономике города»
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
$240 за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 мая 2024Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
- ИИнна14 мая 2024Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
- ээмиль10 мая 2024Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию по городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июне 2024
Сейчас в Гонконге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 270. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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