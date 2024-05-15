Обзорные и познавательные экскурсии Гонконга

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Гонконге на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка по Гонконгу
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гонконга
Погрузитесь в атмосферу Гонконга, посетив его центральные районы, исторические места и смотровую площадку на Пике Виктории. Узнайте город изнутри
Начало: По договоренности
«А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном»
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Гонконг гастрономический
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гонконг гастрономический
Знакомство с кулинарными традициями кантонцев и главными местными блюдами
Начало: Метро Принц Эдвард
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
$270 за всё до 2 чел.
Must-see места Гонконга
Индивидуальная
4 часа
Must-see места Гонконга: экскурсия по ключевым достопримечательностям
За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
«В лёгкой форме я расскажу главное об истории, культуре, традициях, экономике города»
2 июля в 13:00
3 июля в 08:00
$240 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
  • И
    Инна
    14 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
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    больше знаковых мест и с Анной нам это удалось! Она сразу предложила на выбор провести экскурсию на машине или пешком. Мы выбрали пешком и ни разу потом не пожалели! Анна прекрасно составила маршрут, за время экскурсии мы успели покататься на лодочке по заливу, проехать в метро,на двухэтажном автобусе,прокатиться на трамвайчике,переплыть залив пароме,погулять по центральному парку,поднялись на фуникулере на смотровую площадку на Пик Виктории. Окончанием нашего замечательного дня стала прогулка по великолепной набережной! Мы не очень любим глубоко вникать в историю и спасибо Анне -она не перегружала нас историческими датами и цифрами,а в спокойном режиме выдавала информацию и нам этого вполне хватило для понимания места где мы оказались! До отъезда в Гуанчжоу у нас оставалось 2,5 часа и мы попросили Анну посоветовать место где можно поужинать и она привела нас в замечательное кафе! Спасибо большое Анне,мы остались очень довольны! и если Вы так же ограничены одним днем и хотите увидеть все по максимуму, то однозначно выбирайте Анну,рекомендуем от души!

    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть
  • э
    эмиль
    10 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июне 2024
Сейчас в Гонконге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 270. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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