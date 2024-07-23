Проведите день в аквапарке Water World — 27 игровых зон, бассейны с волнами, ленивые реки и современные водные горки.
Насладитесь отдыхом в гармонии с природой и испытайте острые ощущения на первом в Гонконге аттракционе для серфинга.
Описание билетаАквапарк среди природы Water World расположен в живописной долине и органично вписан в горный ландшафт. Здесь вас ждут 27 крытых и открытых игровых зон, бассейны с волнами и прогулка по «ленивой реке» на надувных кругах. Развлечения для всей семьи Парк подходит и для семейного отдыха, и для любителей экстрима. Можно расслабиться в спокойных зонах или испытать драйв на 9 современных водных горках, каждая из которых подарит новые впечатления. Уникальные аттракционы Главная изюминка парка — первый в Гонконге аттракцион «Серфингист», где посетители могут попробовать себя в роли настоящих серфингистов и научиться покорять волны. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в аквапарк
- Доступ ко всем аттракционам и водным горкам
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда шкафчика для хранения
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
33 Ocean Dr, Aberdeen, Hong Kong
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Погасите свой ваучер в билетной кассе Water World до 17:00 в выбранную вами дату
- Доступность аттракционов и горок зависит от ситуации и может быть изменена без предварительного уведомления
- Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о часах работы, транспорте и доступности аттракционов на официальном сайте Water World в Гонконге
- Дети младше 11 лет должны находиться в сопровождении взрослых
- Для владельцев билетов предоставляется бесплатный трансфер на автобусе между Ocean Park и Water World (встреча на остановке общественного автобуса Ocean Park рядом со входом)
- Шкафчики без ключа можно арендовать онлайн или на месте с неограниченным доступом в течение срока аренды
- Возьмите с собой или купите в магазине Treasure Reef: сандалии, купальный костюм, водонепроницаемый чехол и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
23 июл 2024
Лучший аквапарк в мире!
