Билеты
Гонконг: поездка на трамвае Пик
Начало: 33 Garden Rd, Central, Гонконг
«С 19:00 площадка откроется только для обладателей специальных билетов Ruby Special с действительным билетом на посещение Sky Terrace 428 этого дня»
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
$17.41 за билет
Билеты
Диснейленд: праздничный билет к 20‑летию парка с юбилейным сувениром
Начало: Lantau Island, Hong Kong
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$79.81 за билет
Билеты
Гонконг Диснейленд: билет в мир сказок и приключений
Начало: Hong Kong Disneyland
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$97.39 за билет
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
$20.29 за человека
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
«Ваш ваучер необходимо обменять на билет(ы) в кассе парка в выбранную дату не позднее 17:00»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$63.96 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк «Water World»
Начало: 33 Ocean Dr, Aberdeen, Hong Kong
«Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности • Погасите свой ваучер в билетной кассе Water World до 17:00 в выбранную вами дату»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$49.83 за билет
