Билеты
Диснейленд: праздничный билет к 20‑летию парка с юбилейным сувениром
Начало: Lantau Island, Hong Kong
«Развлечения и шоу На протяжении дня вас ждут тематические выступления, парады с любимыми персонажами в праздничных костюмах и обновлённые аттракционы, созданные специально к 20‑летию Диснейленда»
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$79.81 за билет
Билеты
Гонконг Диснейленд: билет в мир сказок и приключений
Начало: Hong Kong Disneyland
«Днём и ночью этот сказочный мир наполняется аттракционами, вкусной едой, атмосферными шоу и уникальными сувенирами»
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$97.39 за билет
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
«Развлечения и аттракционы Отправьтесь в увлекательное путешествие на канатной дороге, наслаждаясь панорамными видами на Гонконг и Южно-Китайское море»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$63.96 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк «Water World»
Начало: 33 Ocean Dr, Aberdeen, Hong Kong
«Уникальные аттракционы Главная изюминка парка — первый в Гонконге аттракцион «Серфингист», где посетители могут попробовать себя в роли настоящих серфингистов и научиться покорять волны»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$49.83 за билет
