Проведите целый день в знаменитом Ocean Park в Гонконге — откройте для себя мир дикой природы, посетите захватывающие аттракционы, насладитесь шоу с животными и панорамными видами с канатной дороги.
Описание билетаВстреча с животными Начните день на набережной парка и познакомьтесь с его обитателями — очаровательными пандами, ленивцем, сурикатами и гигантской черепахой. В деревне «Усы» вам расскажут интересные факты о дикой природе и её сохранении. Развлечения и аттракционы Отправьтесь в увлекательное путешествие на канатной дороге, наслаждаясь панорамными видами на Гонконг и Южно-Китайское море. Любителей острых ощущений ждут аттракционы Hair Raiser, Whirly Bird, Bumper Blaster, The Flash и Rev Booster, а также речные пороги в тропическом лесу. Шоу и кулинарные впечатления В Ocean Park проходят захватывающие представления с дельфинами, морскими львами и птицами. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть в атмосферных ресторанах: попробовать изысканные блюда китайской кухни в подводном ресторане Neptune или насладиться тайскими блюдами на гриле в Ginger Grill. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Ваш ваучер необходимо обменять на билет(ы) в кассе парка в выбранную дату не позднее 17:00.
- Экспозиция «Сычуаньские сокровища Гонконгского жокей-клуба» (гигантские панды) открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.
- Аттракцион «Приключения гигантской панды» работает ежедневно с 10:00 до 15:00.
- Пожалуйста, уточняйте актуальные часы работы, транспорт и доступность аттракционов на официальном сайте Ocean Park Hong Kong.
- Доступность аттракционов и шоу может изменяться без предварительного уведомления.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Ocean Park
- Доступ к экспозиции Giant Panda Adventure (с 10:00 до 16:30) и Sichuan Treasures Hong Kong Jockey Club (с 10:00 до 19:00)
- Доступ к большинству аттракционов, шоу и представлений
- Канатная дорога
- Поезд Ocean Express
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пропуск Ocean Fast Track
- Отдельные платные развлечения
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслана
7 мая 2025
Океанский парк уже давно мой любимый в Гонконге. Каждый раз удивляюсь, сколько там всего нового и интересного. Экспонаты и аттракционы всегда дарят море эмоций!
В
Владислава
6 дек 2024
Океанариум произвёл на нас сильнейшее впечатление! Всё очень чисто и ухожено, персонал приветливый, экспозиции интересные. Атмосфера действительно доброжелательная — отличное место, куда приятно вернуться снова
М
Макар
30 апр 2024
Честно говоря, ожидал немного другого. Думал, что это будет в основном океанариум, а оказалось — парк развлечений с большим количеством аттракционов, что-то вроде мини‑Диснейленда. Схема навигации тоже могла бы быть понятнее. Есть над чем поработать
