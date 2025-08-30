Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Симфония огней Во время круиза вы станете свидетелем знаменитого шоу «Симфония огней»»
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
«Шоу Симфония огней Вы можете выбрать сеанс в 19:40, включающий легендарное представление Симфония огней — синхронизированное шоу света и музыки, освещающее небоскрёбы города»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
«Если выбрать отправление в 19:30, можно прямо с палубы насладиться легендарным световым шоу «Симфония огней», которое проходит ежедневно с 20:00 до 20:10»
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
$20.29 за человека
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
«Шоу и кулинарные впечатления В Ocean Park проходят захватывающие представления с дельфинами, морскими львами и птицами»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$63.96 за билет
