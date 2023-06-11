Загадочный остров Лантао

Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде

5
9 отзывов
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Поездка на остров Лантао — это шаг к пониманию философии буддизма и быта гонконгцев. Вы побываете в крупнейшем буддистском центре, расположенном в горах, и пройдете по «тропе мудрости».

Спуститесь к деревушке Тай О, где дома поднимаются из воды на сваях, а неподалеку обитают удивительные розовые дельфины.

В результате вы глубже проникнете в культуру Гонконга, его природные феномены и загадочную атмосферу.
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в культуру буддизма

Чтобы добраться до острова Лантао, мы проедем около 5 км по захватывающей канатной дороге: вы не только полюбуетесь окрестностями, но и получите немало адреналина, если нам достанется кабинка со стеклянным полом. По пути я расскажу интересные факты о буддизме и познакомлю вас с историей этого необычного места. На Лантао вы увидите самого большого сидячего бронзового Будду Тян Тан, посетите Храм Драгоценный Лотос и буддистскую школу, а затем прогуляетесь по «тропе мудрости», где станете немного ближе к ответу на вопрос, в чем смысл жизни.

Аутентичная деревня Тай О на воде

Спустившись с гор, мы отправимся в старинную деревню на воде Тай О. Здесь люди Гонконга до сих пор живут в самобытных деревянных домиках на сваях, занимаются ловлей рыбы и продажей местных деликатесов. В Тай О вы сможете выпить чашку кофе, сидя в необычном кафе на сваях, и познакомиться с бытом местных жителей. А если проголодаетесь, мы сможем зайти в колоритный китайский ресторанчик и отведать свежие морепродукты.

На лодке к розовым дельфинам

После обеда вас ждет созерцательная прогулка на лодочке мимо домов на сваях. Из деревни мы приплывем в место, откуда вы понаблюдаете за редкими розовыми дельфинами — исчезающим видом животных. Во время морской прогулки вы встретите и другие уникальные природные феномены, существование которых я постараюсь объяснить.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США
  • Дополнительные расходы: транспорт и входные билеты (метро, канатная дорога, автобусы и лодка в деревне) — по 30 долларов США за человека (+ гид)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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2
1
В
11 июня 2023
Замечательная экскурсия!
Анна большой профессионал, очень интересный рассказчик и замечательный человек!
Мы были в восторге.
I
1 июня 2023
Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!!
М
6 мар 2023
Очень хороший маршрут с приятным экскурсоводом. Много интересных фактов из истории и современной жизни острова. Хорошее чувство юмора Анны сделало поездку не только познавательной, но и веселой. Анна посоветовала мне нужных людей, т. к. она давно живет в Гонконге и знает его изнутри, за что ей отдельное спасибо
Л
7 ноя 2019
Отличная Экскурсия. Продуманный маршрут. Интересный рассказ.
К
29 апр 2019
Экскурсию рекомендуем, завораживающие виды, кабинка со стеклянным полом стоит своих денег! Колоритная местная деревня, вкусные рыбные шарики. Всё супер! Спасибо Анне!
Юлия
27 фев 2019
Мы с удовольствием сходили на экскурсию с Анной. Мы попали в дождливый день, но Анна грамотно составила маршрут помогла приобрести все необходимое. Место очень красивое и аутентичное - обязательное к посещению! Наш гид интересная собеседник. Рекомендую прогулки с Анной.
О
25 дек 2018
Прекрасная экскурсия! Анна очень интересно рассказывает, я узнала много нового.
В
6 ноя 2018
Здравствуйте! 27 октября вместе с Анной посетила экскурсию "Загадочные остров Лантао". Очень понравилось, впрочем как и Обзорная экскурсия по Гонконгу с Анной накануне. Отдельное огромное спасибо за замечательные фотографии. Анна знает красивые места и тонко чувствует момент. Самые красивые фото. Путь в кабине с прозрачным полом до Лантао просто супер! Правда не удалось посмотреть розовых дельфинов, но сама прогулка на кораблике была очень славной. Спасибо за замечательно проведенный день!
К
29 окт 2018
Замечательная насыщенная экскурсия! Прекрасный гид Анна! Очень понравилось все! РЕКОМЕНДУЕМ!!!

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