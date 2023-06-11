Поездка на остров Лантао — это шаг к пониманию философии буддизма и быта гонконгцев. Вы побываете в крупнейшем буддистском центре, расположенном в горах, и пройдете по «тропе мудрости». Спуститесь к деревушке Тай О, где дома поднимаются из воды на сваях, а неподалеку обитают удивительные розовые дельфины. В результате вы глубже проникнете в культуру Гонконга, его природные феномены и загадочную атмосферу.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в культуру буддизма

Чтобы добраться до острова Лантао, мы проедем около 5 км по захватывающей канатной дороге: вы не только полюбуетесь окрестностями, но и получите немало адреналина, если нам достанется кабинка со стеклянным полом. По пути я расскажу интересные факты о буддизме и познакомлю вас с историей этого необычного места. На Лантао вы увидите самого большого сидячего бронзового Будду Тян Тан, посетите Храм Драгоценный Лотос и буддистскую школу, а затем прогуляетесь по «тропе мудрости», где станете немного ближе к ответу на вопрос, в чем смысл жизни.

Аутентичная деревня Тай О на воде

Спустившись с гор, мы отправимся в старинную деревню на воде Тай О. Здесь люди Гонконга до сих пор живут в самобытных деревянных домиках на сваях, занимаются ловлей рыбы и продажей местных деликатесов. В Тай О вы сможете выпить чашку кофе, сидя в необычном кафе на сваях, и познакомиться с бытом местных жителей. А если проголодаетесь, мы сможем зайти в колоритный китайский ресторанчик и отведать свежие морепродукты.

На лодке к розовым дельфинам

После обеда вас ждет созерцательная прогулка на лодочке мимо домов на сваях. Из деревни мы приплывем в место, откуда вы понаблюдаете за редкими розовыми дельфинами — исчезающим видом животных. Во время морской прогулки вы встретите и другие уникальные природные феномены, существование которых я постараюсь объяснить.

Организационные детали