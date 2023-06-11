Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
Спуститесь к деревушке Тай О, где дома поднимаются из воды на сваях, а неподалеку обитают удивительные розовые дельфины.
В результате вы глубже проникнете в культуру Гонконга, его природные феномены и загадочную атмосферу.
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Описание
Что вас ожидает
Погружение в культуру буддизма
Чтобы добраться до острова Лантао, мы проедем около 5 км по захватывающей канатной дороге: вы не только полюбуетесь окрестностями, но и получите немало адреналина, если нам достанется кабинка со стеклянным полом. По пути я расскажу интересные факты о буддизме и познакомлю вас с историей этого необычного места. На Лантао вы увидите самого большого сидячего бронзового Будду Тян Тан, посетите Храм Драгоценный Лотос и буддистскую школу, а затем прогуляетесь по «тропе мудрости», где станете немного ближе к ответу на вопрос, в чем смысл жизни.
Аутентичная деревня Тай О на воде
Спустившись с гор, мы отправимся в старинную деревню на воде Тай О. Здесь люди Гонконга до сих пор живут в самобытных деревянных домиках на сваях, занимаются ловлей рыбы и продажей местных деликатесов. В Тай О вы сможете выпить чашку кофе, сидя в необычном кафе на сваях, и познакомиться с бытом местных жителей. А если проголодаетесь, мы сможем зайти в колоритный китайский ресторанчик и отведать свежие морепродукты.
На лодке к розовым дельфинам
После обеда вас ждет созерцательная прогулка на лодочке мимо домов на сваях. Из деревни мы приплывем в место, откуда вы понаблюдаете за редкими розовыми дельфинами — исчезающим видом животных. Во время морской прогулки вы встретите и другие уникальные природные феномены, существование которых я постараюсь объяснить.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана в долларах США
- Дополнительные расходы: транспорт и входные билеты (метро, канатная дорога, автобусы и лодка в деревне) — по 30 долларов США за человека (+ гид)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Анна большой профессионал, очень интересный рассказчик и замечательный человек!
Мы были в восторге.