За 3-4 часа экскурсии по Гонконгу можно увидеть колониальные памятники и ультрасовременные небоскрёбы, посетить старейшие храмы и прокатиться на пароме через пролив Виктория.
В программе также осмотр торгового центра Heritage 1881,
В программе также осмотр торгового центра Heritage 1881,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Визитные карточки Гонконга
- 🏛 Колониальные памятники
- 🌉 Ультрасовременные небоскрёбы
- 🚢 Прогулка на пароме
- 🚋 Поездка на двухэтажном трамвае
- ⛪ Старейшие храмы
- 🌄 Подъём на пик Виктория
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Аллея славы
- Набережная Цим Ша Цуй
- Торговый центр Heritage 1881
- Отель Peninsula
- Паром Star Ferry
- Площадь статуй
- Здания Bank of China и HSBC
- Англиканский собор Святого Иоанна
- Гонконгский парк
- Зоологический парк
- Пик Виктория
- Старейший местный храм
- Сувенирная улица
Описание экскурсии
- Вы побываете на Аллее славы с лучшим видом на город — с набережной Цим Ша Цуй
- Осмотрите необычный торговый центр Heritage 1881, памятник колониальной архитектуры
- Увидите отель Peninsula, один из старейших и красивейших в городе
- Прокатитесь на двухэтажном пароме Star Ferry через пролив Виктория
- Посетите знаменитую Площадь статуй, оцените ультрасовременные здания Bank of Chinа и HSBC
- Также в программе англиканский собор Святого Иоанна, самый старый христианский храм из сохранившихся в Гонконге
- По желанию уделим время Гонконгскому или Зоологическому парку
- Поднимемся на пик Виктория — самую высокую точку острова
- Кроме того, вы прокатитесь по самому длинному уличному эскалатору и поразитесь многоярусному виду Гонконга
- Зайдём в старейший местный храм
- И прогуляемся по сувенирной улице
На экскурсии у вас будет возможность прокатиться на двухэтажном трамвае (по желанию). А если захотите, перекусим в одном из заведений по пути.
Я поделюсь знаниями о городе, местном менталитете, культурных особенностях.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная с перемещениями на пароме, такси или убере, а также на двухэтажном трамвае (по желанию)
- Дополнительные расходы: паром — около $1 с чел.; трамвай — $0,4 с чел.; такси — около $5 на 4 человек, включая меня; подъём на фуникулере — $12 с чел.; питание — от $6,4 — местная, от $15 — европейская
- В зависимости от ваших интересов и пожеланий маршрут может быть скорректирован в любой момент по ходу
- Я могу провести экскурсию для компании больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит $35 — уточняйте подробности у гида в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Гонконге
Я живу в Гонконге уже более 11 лет, прекрасно знаю город и природные объекты, острова. Интересуюсь историей, религиями, духовными учениями. В отличной физической форме и могу выдержать темп любого путешественника.Задать вопрос
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