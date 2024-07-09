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читать дальше отеля Peninsula, посещение Площади статуй и англиканского собора Святого Иоанна. По желанию можно уделить время Гонконгскому или Зоологическому парку. Экскурсия включает подъём на пик Виктория и прогулку по сувенирной улице. В лёгкой форме будут рассказаны основные факты об истории, культуре и традициях города

За 3-4 часа экскурсии по Гонконгу можно увидеть колониальные памятники и ультрасовременные небоскрёбы, посетить старейшие храмы и прокатиться на пароме через пролив Виктория.В программе также осмотр торгового центра Heritage 1881,