Must-see места Гонконга

За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
За 3-4 часа экскурсии по Гонконгу можно увидеть колониальные памятники и ультрасовременные небоскрёбы, посетить старейшие храмы и прокатиться на пароме через пролив Виктория.

В программе также осмотр торгового центра Heritage 1881,
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отеля Peninsula, посещение Площади статуй и англиканского собора Святого Иоанна. По желанию можно уделить время Гонконгскому или Зоологическому парку. Экскурсия включает подъём на пик Виктория и прогулку по сувенирной улице. В лёгкой форме будут рассказаны основные факты об истории, культуре и традициях города

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Визитные карточки Гонконга
  2. 🏛 Колониальные памятники
  3. 🌉 Ультрасовременные небоскрёбы
  4. 🚢 Прогулка на пароме
  5. 🚋 Поездка на двухэтажном трамвае
  6. ⛪ Старейшие храмы
  7. 🌄 Подъём на пик Виктория
Must-see места Гонконга
Must-see места Гонконга
Must-see места Гонконга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Аллея славы
  • Набережная Цим Ша Цуй
  • Торговый центр Heritage 1881
  • Отель Peninsula
  • Паром Star Ferry
  • Площадь статуй
  • Здания Bank of China и HSBC
  • Англиканский собор Святого Иоанна
  • Гонконгский парк
  • Зоологический парк
  • Пик Виктория
  • Старейший местный храм
  • Сувенирная улица

Описание экскурсии

  • Вы побываете на Аллее славы с лучшим видом на город — с набережной Цим Ша Цуй
  • Осмотрите необычный торговый центр Heritage 1881, памятник колониальной архитектуры
  • Увидите отель Peninsula, один из старейших и красивейших в городе
  • Прокатитесь на двухэтажном пароме Star Ferry через пролив Виктория
  • Посетите знаменитую Площадь статуй, оцените ультрасовременные здания Bank of Chinа и HSBC
  • Также в программе англиканский собор Святого Иоанна, самый старый христианский храм из сохранившихся в Гонконге
  • По желанию уделим время Гонконгскому или Зоологическому парку
  • Поднимемся на пик Виктория — самую высокую точку острова
  • Кроме того, вы прокатитесь по самому длинному уличному эскалатору и поразитесь многоярусному виду Гонконга
  • Зайдём в старейший местный храм
  • И прогуляемся по сувенирной улице

На экскурсии у вас будет возможность прокатиться на двухэтажном трамвае (по желанию). А если захотите, перекусим в одном из заведений по пути.

Я поделюсь знаниями о городе, местном менталитете, культурных особенностях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная с перемещениями на пароме, такси или убере, а также на двухэтажном трамвае (по желанию)
  • Дополнительные расходы: паром — около $1 с чел.; трамвай — $0,4 с чел.; такси — около $5 на 4 человек, включая меня; подъём на фуникулере — $12 с чел.; питание — от $6,4 — местная, от $15 — европейская
  • В зависимости от ваших интересов и пожеланий маршрут может быть скорректирован в любой момент по ходу
  • Я могу провести экскурсию для компании больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит $35 — уточняйте подробности у гида в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гонконга

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