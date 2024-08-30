Знакомство с Гонконгом всегда начинается с посещения самой высокой точки острова — Пика Виктория, откуда открывается захватывающий панорамный вид на сам остров, полуостров Коулун и гавань. По желанию можем посетить музей мадам Тюссо. А спуститься мы просто обязаны на старинном трамвайчике.
Финансовый и деловый центр
Спустившись, мы окажемся в частоколе финансовых учреждений. Здесь, в центре Гонконга, одна из самых высоких концентраций банковских представительств в мире.
Гонконгский парк
Оазис среди каменных джунглей. Пройдёмся пешком к католическому собору Сент-Джонс, спустимся к центральной площади со стены бывшего форта и окунёмся в суетливую атмосферу центра.
Тюрьма Виктория и улица антиквариата
Мы прокатимся на самом длинном в мире уличном эскалаторе сойдём на антикварной улице и обязательно посетим бывшую тюрьму Виктория, где ныне располагается культурно-развлекательный комплекс. Также заглянем в старейший даосский храм и при желании спустимся к блошиному рынку, чтобы окунуться в азиатскую атмосферу.
Южное побережье острова
Это полная противоположность густо застроенной центральной части Гонконга! Вас ждут красивые бухты, живописные набережные и пляжные зоны, а также мифологический комплекс на берегу моря.
Паром Стар-Ферри
После знакомства с островом Гонконг можем сесть на уютный двухпалубный паром и за 10 минут переправиться на другой берег, к полуострову Коулун.
По пути не забуду рассказать вам об истории Гонконга, его культуре, особенностях архитектуры, традициях и обычаях.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты — $12
Экскурсия пешеходная. Также возможна аренда минивэна с водителем — $60
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гонконге
Я москвичка, но уже 20 лет живу в Гонконге и работаю лицензированным гидом. Гонконг стал для меня практически родным городом. Как ваш проводник и русскоязычный гид буду рада провести обзорную читать дальше
экскурсию по самым интересным маршрутам и направлениям! Трансфер, перевод на выставках, бронь экскурсионных билетов, аренда авто, вертолёта, яхты, шопинг, выезд в Макао — всё возможно, когда поддержку оказывает частный гид в Гонконге. Но что ещё лучше — вы можете получить индивидуальную программу с учётом ваших пожеланий!