🌄 Пик Виктория с панорамным видом 🏦 Финансовый центр с банками 🌳 Гонконгский парк - оазис среди города 🏛️ Тюрьма Виктория и антикварная улица 🏖️ Южное побережье с красивыми бухтами ⛴️ Переправа на пароме Стар-Ферри

Индивидуальная экскурсия по Гонконгу предлагает уникальную возможность увидеть не только известные достопримечательности, но и скрытые уголки города.Пик Виктория с захватывающим видом, финансовый центр с высочайшей концентрацией банков, Гонконгский парк -

оазис среди каменных джунглей, тюрьма Виктория, превращенная в культурный комплекс, и антикварная улица. Южное побережье острова с живописными бухтами и набережными, а также переправа на пароме Стар-Ферри к полуострову Коулун. Экскурсия включает пешие прогулки и возможность аренды минивэна

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пик Виктория

Знакомство с Гонконгом всегда начинается с посещения самой высокой точки острова — Пика Виктория, откуда открывается захватывающий панорамный вид на сам остров, полуостров Коулун и гавань. По желанию можем посетить музей мадам Тюссо. А спуститься мы просто обязаны на старинном трамвайчике.

Финансовый и деловый центр

Спустившись, мы окажемся в частоколе финансовых учреждений. Здесь, в центре Гонконга, одна из самых высоких концентраций банковских представительств в мире.

Гонконгский парк

Оазис среди каменных джунглей. Пройдёмся пешком к католическому собору Сент-Джонс, спустимся к центральной площади со стены бывшего форта и окунёмся в суетливую атмосферу центра.

Тюрьма Виктория и улица антиквариата

Мы прокатимся на самом длинном в мире уличном эскалаторе сойдём на антикварной улице и обязательно посетим бывшую тюрьму Виктория, где ныне располагается культурно-развлекательный комплекс. Также заглянем в старейший даосский храм и при желании спустимся к блошиному рынку, чтобы окунуться в азиатскую атмосферу.

Южное побережье острова

Это полная противоположность густо застроенной центральной части Гонконга! Вас ждут красивые бухты, живописные набережные и пляжные зоны, а также мифологический комплекс на берегу моря.

Паром Стар-Ферри

После знакомства с островом Гонконг можем сесть на уютный двухпалубный паром и за 10 минут переправиться на другой берег, к полуострову Коулун.

По пути не забуду рассказать вам об истории Гонконга, его культуре, особенностях архитектуры, традициях и обычаях.

Организационные детали