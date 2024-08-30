Главное в Гонконге

Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу предлагает уникальную возможность увидеть не только известные достопримечательности, но и скрытые уголки города.

Пик Виктория с захватывающим видом, финансовый центр с высочайшей концентрацией банков, Гонконгский парк -
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оазис среди каменных джунглей, тюрьма Виктория, превращенная в культурный комплекс, и антикварная улица.

Южное побережье острова с живописными бухтами и набережными, а также переправа на пароме Стар-Ферри к полуострову Коулун. Экскурсия включает пешие прогулки и возможность аренды минивэна

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Пик Виктория с панорамным видом
  • 🏦 Финансовый центр с банками
  • 🌳 Гонконгский парк - оазис среди города
  • 🏛️ Тюрьма Виктория и антикварная улица
  • 🏖️ Южное побережье с красивыми бухтами
  • ⛴️ Переправа на пароме Стар-Ферри
    • Главное в Гонконге
    Главное в Гонконге
    Главное в Гонконге
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Пик Виктория
  • Финансовый центр
  • Гонконгский парк
  • Тюрьма Виктория
  • Антикварная улица
  • Южное побережье
  • Паром Стар-Ферри

    • Описание экскурсии

    Пик Виктория

    Знакомство с Гонконгом всегда начинается с посещения самой высокой точки острова — Пика Виктория, откуда открывается захватывающий панорамный вид на сам остров, полуостров Коулун и гавань. По желанию можем посетить музей мадам Тюссо. А спуститься мы просто обязаны на старинном трамвайчике.

    Финансовый и деловый центр

    Спустившись, мы окажемся в частоколе финансовых учреждений. Здесь, в центре Гонконга, одна из самых высоких концентраций банковских представительств в мире.

    Гонконгский парк

    Оазис среди каменных джунглей. Пройдёмся пешком к католическому собору Сент-Джонс, спустимся к центральной площади со стены бывшего форта и окунёмся в суетливую атмосферу центра.

    Тюрьма Виктория и улица антиквариата

    Мы прокатимся на самом длинном в мире уличном эскалаторе сойдём на антикварной улице и обязательно посетим бывшую тюрьму Виктория, где ныне располагается культурно-развлекательный комплекс. Также заглянем в старейший даосский храм и при желании спустимся к блошиному рынку, чтобы окунуться в азиатскую атмосферу.

    Южное побережье острова

    Это полная противоположность густо застроенной центральной части Гонконга! Вас ждут красивые бухты, живописные набережные и пляжные зоны, а также мифологический комплекс на берегу моря.

    Паром Стар-Ферри

    После знакомства с островом Гонконг можем сесть на уютный двухпалубный паром и за 10 минут переправиться на другой берег, к полуострову Коулун.

    По пути не забуду рассказать вам об истории Гонконга, его культуре, особенностях архитектуры, традициях и обычаях.

    Организационные детали

    • Отдельно оплачиваются входные билеты — $12
    • Экскурсия пешеходная. Также возможна аренда минивэна с водителем — $60

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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