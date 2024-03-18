1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Незабываемый Лантау
Отправиться на остров, где не ездит транспорт, сидит бронзовый Будда и живут розовые дельфины
Завтра в 10:30
12 июля в 10:30
$400 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
Завтра в 09:30
12 июля в 10:00
$370 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 марта 2024Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июле 2024
Сейчас в Гонконге в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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