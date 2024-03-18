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1 чел. По популярности 15 отзывов 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас Начало: По договорённости $ 300 за всё до 4 чел. 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Незабываемый Лантау Отправиться на остров, где не ездит транспорт, сидит бронзовый Будда и живут розовые дельфины $ 400 за всё до 10 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете $ 370 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Гонконга Последние отзывы на экскурсии С Светлана Загадочный остров Лантао Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Выездные»

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