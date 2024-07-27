Макао: увидеть и полюбить

Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
Макао — некогда португальская колония, а сегодня крупный финансовый центр, известный своими торговыми операциями, банковской системой и игорным бизнесом — способен удивить даже искушенных путешественников. Здесь всё пронизано духом древности и ультрасовременным вайбом. Я покажу вам места с невероятной архитектурой, ярким прошлым и превосходной кухней. А ещё подскажу, где в городе самые крутые казино.
Макао: увидеть и полюбить
Макао: увидеть и полюбить
Макао: увидеть и полюбить
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Сенатская площадь
  • Церковь святого Доминика
  • Развалины храма Святого Петра
  • Крепость Монте Форте
  • Казино Венецианское
  • Казино Парижское
  • Казино Лондонское
  • City of Dreams

Описание экскурсии

Исторический центр Макао объединяет уникальные для Азии древние португальские памятники. Все они соединены между собой первозданными узкими улочками и площадями. Образцы европейской архитектуры, китайские архитектурные формы — и здесь же поражающие своим шиком и размахом, архитектурой и гигантизмом казино! Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, будем гулять по городу вместе!

  • Начнём с Сенатской площади — это самая красивая и нарядная площадь в городе, а также исторический центр политической власти
  • Пройдя несколько ярких кварталов, зайдем в церковь святого Доминика 17 века
  • Далее проследуем через улицу, где можно бесплатно попробовать и купить местные печеньки, колбасу, мороженое, пирожные и другие вкусности
  • Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра. Его сохранившийся фасад до сих пор впечатляет и является визитной карточкой города.
  • Затем мы поднимемся на крепость Монте Форте — оборонительный форпост со старыми пушками и очень интересным этнографическим музеем
  • После этого спустимся на одну из романтичных инстаграмных улиц, пройдёмся пёстрыми улочками с кофейнями, сувенирными и антикварными магазинами, возьмём такси и поедем к самым грандиозным казино. Венецианское, парижское, лондонское, Сity of Dreams и многие другие — своим размахом они напомнят вам Диснейленд, только круче!

Организационные детали

  • Поездка из Гонконга в Макао на катере займёт 1 час, на автобусе — 2 часа
  • Стоимость проезда: на катере — 400 HKD туда и обратно за человека, на автобусе — 200 HKD за человека.
  • В городе будут две короткие поездки на такси. Проезд стоит около 100 HKD за 4 человек.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гонконга

ИндивидуальныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыУлицы и переулки

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