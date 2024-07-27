Макао — некогда португальская колония, а сегодня крупный финансовый центр, известный своими торговыми операциями, банковской системой и игорным бизнесом — способен удивить даже искушенных путешественников. Здесь всё пронизано духом древности и ультрасовременным вайбом. Я покажу вам места с невероятной архитектурой, ярким прошлым и превосходной кухней. А ещё подскажу, где в городе самые крутые казино.

Описание экскурсии

Исторический центр Макао объединяет уникальные для Азии древние португальские памятники. Все они соединены между собой первозданными узкими улочками и площадями. Образцы европейской архитектуры, китайские архитектурные формы — и здесь же поражающие своим шиком и размахом, архитектурой и гигантизмом казино! Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, будем гулять по городу вместе!

Начнём с Сенатской площади — это самая красивая и нарядная площадь в городе, а также исторический центр политической власти

Пройдя несколько ярких кварталов, зайдем в церковь святого Доминика 17 века

Далее проследуем через улицу, где можно бесплатно попробовать и купить местные печеньки, колбасу, мороженое, пирожные и другие вкусности

Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра. Его сохранившийся фасад до сих пор впечатляет и является визитной карточкой города.

Затем мы поднимемся на крепость Монте Форте — оборонительный форпост со старыми пушками и очень интересным этнографическим музеем

После этого спустимся на одну из романтичных инстаграмных улиц, пройдёмся пёстрыми улочками с кофейнями, сувенирными и антикварными магазинами, возьмём такси и поедем к самым грандиозным казино. Венецианское, парижское, лондонское, Сity of Dreams и многие другие — своим размахом они напомнят вам Диснейленд, только круче!

Организационные детали