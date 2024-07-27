Макао — некогда португальская колония, а сегодня крупный финансовый центр, известный своими торговыми операциями, банковской системой и игорным бизнесом — способен удивить даже искушенных путешественников. Здесь всё пронизано духом древности и ультрасовременным вайбом. Я покажу вам места с невероятной архитектурой, ярким прошлым и превосходной кухней. А ещё подскажу, где в городе самые крутые казино.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Сенатская площадь
- Церковь святого Доминика
- Развалины храма Святого Петра
- Крепость Монте Форте
- Казино Венецианское
- Казино Парижское
- Казино Лондонское
- City of Dreams
Описание экскурсии
Исторический центр Макао объединяет уникальные для Азии древние португальские памятники. Все они соединены между собой первозданными узкими улочками и площадями. Образцы европейской архитектуры, китайские архитектурные формы — и здесь же поражающие своим шиком и размахом, архитектурой и гигантизмом казино! Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, будем гулять по городу вместе!
- Начнём с Сенатской площади — это самая красивая и нарядная площадь в городе, а также исторический центр политической власти
- Пройдя несколько ярких кварталов, зайдем в церковь святого Доминика 17 века
- Далее проследуем через улицу, где можно бесплатно попробовать и купить местные печеньки, колбасу, мороженое, пирожные и другие вкусности
- Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра. Его сохранившийся фасад до сих пор впечатляет и является визитной карточкой города.
- Затем мы поднимемся на крепость Монте Форте — оборонительный форпост со старыми пушками и очень интересным этнографическим музеем
- После этого спустимся на одну из романтичных инстаграмных улиц, пройдёмся пёстрыми улочками с кофейнями, сувенирными и антикварными магазинами, возьмём такси и поедем к самым грандиозным казино. Венецианское, парижское, лондонское, Сity of Dreams и многие другие — своим размахом они напомнят вам Диснейленд, только круче!
Организационные детали
- Поездка из Гонконга в Макао на катере займёт 1 час, на автобусе — 2 часа
- Стоимость проезда: на катере — 400 HKD туда и обратно за человека, на автобусе — 200 HKD за человека.
- В городе будут две короткие поездки на такси. Проезд стоит около 100 HKD за 4 человек.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Гонконге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я живу в Гонконге уже более 11 лет, прекрасно знаю город и природные объекты, острова. Интересуюсь историей, религиями, духовными учениями. В отличной физической форме и могу выдержать темп любого путешественника.Задать вопрос
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