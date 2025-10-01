Описание экскурсииВ этой экскурсии собраны места, которые позволят вам по-настоящему узнать Китай. Вы проникнетесь китайскими традициями в музее культуры и религией в Храме Даосизма Юань Сюань, полюбуетесь настоящим танцем льва в Храме предков, если попасть на выходные, а ещё проникнетесь настоящей китайской оперой в этом же месте.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей культуры
- Храм Даосизма
- Храм предков
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
- Входные билеты в достопримечательности
Что не входит в цену
- Питание для вас и гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 окт 2025
Экскурсия была довольно интересной, побывали на трех локациях, интересно и необычно, гид хорошо владеет русским языком, что конечно было приятно, спасибо!
А
Алексей
9 июл 2025
В
Виктор
25 апр 2025
