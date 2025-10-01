Мои заказы

Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём

4.7
3 отзыва
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём

Описание экскурсии

В этой экскурсии собраны места, которые позволят вам по-настоящему узнать Китай. Вы проникнетесь китайскими традициями в музее культуры и религией в Храме Даосизма Юань Сюань, полюбуетесь настоящим танцем льва в Храме предков, если попасть на выходные, а ещё проникнетесь настоящей китайской оперой в этом же месте.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей культуры
  • Храм Даосизма
  • Храм предков
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер
  • Входные билеты в достопримечательности
Что не входит в цену
  • Питание для вас и гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Анна
1 окт 2025
Экскурсия была довольно интересной, побывали на трех локациях, интересно и необычно, гид хорошо владеет русским языком, что конечно было приятно, спасибо!
А
Алексей
9 июл 2025
В
Виктор
25 апр 2025

Входит в следующие категории Гуанчжоу

Похожие экскурсии из Гуанчжоу

По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гуанчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гуанчжоу