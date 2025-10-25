Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 💧 Вода в дороге
- 📱 Русскоязычная поддержка
- 🕒 Быстрая доставка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Гуанчжоу - это месяцы с меньшим туристическим потоком, такие как февраль и ноябрь. В это время вы сможете избежать очередей и быстро добраться до места назначения, наслаждаясь комфортной поездкой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Панорама города
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников по одному из маршрутов:
- Аэропорт Гуанчжоу —> центр Гуанчжоу
- Центр Гуанчжоу —> аэропорт Гуанчжоу
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость трансфера зависит от удалённости вашего отеля от аэропорта
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле стандарт-класса
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
25 окт 2025
Спасибо, все прошло идеально, очень комфортно и без лишних манипуляций. Все четко и по делу
I
Iuliia
18 окт 2025
Водитель привез не в тот отель! Пришлось объяснять и плюс 20 минут ехать до нужного отеля
А
Артём
28 июл 2025
Спасибо, доехали с комфортом
Д
Дарья
10 июл 2025
Благодарю
Денис
26 июн 2025
Встретили в аэропорту, дождались пока мы разберемся где выходы/входы, отвезли в сафари-парк, всегда были на связи и очень помогали советами!
Е
Елена
10 мар 2025
Мы посетили Гуанчжоу первый раз. Цель визита - посещение большой отраслевой выставки. Дней мало, перелет сложный, поэтому разбираться с такси не хотелось. Не смогли найти услуги трансфера на сайте отеля,
Алексей
5 янв 2025
Авто соответствует, поддержка на связи, все четко и вовремя.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
