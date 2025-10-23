Индивидуальная экскурсия по Гуанчжоу с блогером Вячеславом предлагает уникальную возможность познакомиться с городом глазами местного жителя.
Путешествие включает посещение исторической Пекинской улицы, где можно увидеть древнюю брусчатку и архитектурные памятники. Буддийский
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏯 Исторические места
- 🍜 Традиционная кухня
- 📸 Захватывающие виды
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🕒 Гибкий маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Гуанчжоу - март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше, что позволяет насладиться городом без суеты. В апреле, мае и октябре также можно получить удовольствие от поездки, но учтите, что может быть немного больше людей. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и жару, экскурсия всё равно оставит яркие впечатления благодаря разнообразию мест и культурных достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Пекинская улица
- Буддийский храм Дафо
- Canton Tower
- Площадь Хуа Чэн
- IFC
Описание экскурсии
Мы посетим Пекинскую улицу, которой больше 700 лет. Вы увидите участки древней брусчатки и старинные памятники архитектуры. Изучите магазинчики в исторических зданиях. Здесь можно найти всё: от футболок за 1 доллар до уникальных антикварных предметов.
Далее посетим буддийский храм Дафо — это одно из древнейших мест Гуанчжоу. Рассмотрим величественные статуи Будды и проникнемся атмосферой гармонии.
Сделаем остановку в ресторане южно-китайской кухни. Вы попробуете димсамы и другие традиционные угощения, которые славятся мягким вкусом.
А затем погуляем по центру города! Поднимемся на знаменитую телебашню Canton Tower, откуда открывается захватывающий вид. По желанию вы прокатитесь в стеклянных кабинках и насладиться панорамой города с высоты.
А ещё мы:
- Проедем на трамвае вдоль реки Чжуцзян и в метро без машиниста
- Пройдём по площади Хуа Чэн — деловому и культурному центру города
- Поднимемся на 78 этаж небоскрёба IFC выпить кофе
- Посмотрим на шоу фонтанов
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле BYD Tang 2019 г. в.
- Рекомендованный возраст 20+
- Дополнительно оплачивается: подъём на башню — от $20 за чел., обед — от $20 за чел.
- Маршрут программы гибкий, я подстроюсь под ваши запросы — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 56 туристов
Привет! Меня зовут Вячеслав, я живу в Китае с 2015 года и рассказываю о своей жизни на YouTube-канале (200k подписчиков). Провожу экскурсии по Гуанчжоу и организовываю путешествия по всей стране на своей машине. Обращайтесь! Я сделаю ваше путешествие комфортным, насыщенным и незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
23 окт 2025
Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.
Алена
19 окт 2025
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
R
Rustam
18 окт 2025
Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
А
Артём
28 июл 2025
Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
Ирина
31 мар 2025
Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный к просьбам, спланировал экскурсия согласно нашим пожеланиям. Все нюансы по содержанию мы обсудили при бронировании: поэтому неожиданностей не было.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
