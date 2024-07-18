Экскурсии на 1 день в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
12 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
от $250 за человека
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
от $250 за человека
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Начало: В холле вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$316 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
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    плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.

    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про
  • V
    Valentina
    21 мая 2024
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
  • В
    Виктория
    3 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
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    подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На весь день»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все символы Гуанчжоу за один день
  2. Живописные окрестности Гуанчжоу
  3. Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 316. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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