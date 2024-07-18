Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

На машине 12 отзывов 9 часов Индивидуальная Все символы Гуанчжоу за один день Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая Начало: У вашего отеля от $ 250 за человека На машине 10 отзывов 10 часов Водная прогулка Живописные окрестности Гуанчжоу Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке Начало: На ресепшн вашего отеля от $ 250 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Гуанчжоу - к горе Байюнь Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы Начало: В холле вашего отеля $ 316 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гуанчжоу Последние отзывы на экскурсии И Ирина Живописные окрестности Гуанчжоу читать дальше плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось. Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные

V Valentina Все символы Гуанчжоу за один день Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗

С Светлана Живописные окрестности Гуанчжоу Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!

В Виктория Живописные окрестности Гуанчжоу читать дальше подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию. Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На весь день»

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