Найдено 3 тура в категории « Горы » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $2160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 дней Мини-группой по Южному Китаю: мегаполисы и уезды, холмы Яншо, горы Аватара и панды Изучить Гуанчжоу и Чунцин, увидеть Небесные врата и китайскую Венецию, поучаствовать в сплавах Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 14:00 «Увидим нерукотворные чудеса: поднимемся к Небесным вратам горы Тяньмэнь и парящим скалам из «Аватара», покормим диких обезьянок и понаблюдаем за забавными пандами» $2160 за человека На машине На лодке 12 дней Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости «В программе: горы Тяньцзы и Тяньмэнь, стеклянный мост Чжанцзяцзе, пещеры Жёлтого дракона и встреча с Терракотовой армией в Сиане» 380 000 ₽ за человека 11 дней 5% Китай: горы Аватара и Гуйлинь Откройте для себя абсолютно новый Китай - без стереотипов, настоящий и бесконечно красивый «Здесь начинался Великий Шёлковый путь, правящие династии сменяли одна другую, и лишь туманные горы веками остаются неподвижными» от 165 972 ₽ 175 147 ₽ за человека Все туры Гуанчжоу

Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Горы», цены от $2160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель