Мини-группой по Южному Китаю: мегаполисы и уезды, холмы Яншо, горы Аватара и панды
Изучить Гуанчжоу и Чунцин, увидеть Небесные врата и китайскую Венецию, поучаствовать в сплавах
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 14:00
«Увидим нерукотворные чудеса: поднимемся к Небесным вратам горы Тяньмэнь и парящим скалам из «Аватара», покормим диких обезьянок и понаблюдаем за забавными пандами»
28 фев в 14:00
8 ноя в 14:00
$2160 за человека
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
«В программе: горы Тяньцзы и Тяньмэнь, стеклянный мост Чжанцзяцзе, пещеры Жёлтого дракона и встреча с Терракотовой армией в Сиане»
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
5%
Китай: горы Аватара и Гуйлинь
Откройте для себя абсолютно новый Китай - без стереотипов, настоящий и бесконечно красивый
«Здесь начинался Великий Шёлковый путь, правящие династии сменяли одна другую, и лишь туманные горы веками остаются неподвижными»
8 мар в 10:00
от 165 972 ₽
175 147 ₽ за человека
