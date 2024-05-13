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Авторский тур
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
«Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 20 км в день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы»
17 сен в 11:00
28 окт в 11:00
$2 640 за человека
Авторский тур
13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«Приглашаем вас окунуться в традиции народов Китая и насладиться природными достопримечательностями»
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
Авторский тур
14 дней
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«Осмотрим не только впечатляющую красочную архитектуру, но и полюбуемся потрясающими природными достопримечательностями»
266 781₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
«И снова вас ждут природные чудеса Китая — утром отправляемся к горе Тяньмэньшань, что переводится как «небесные врата» — на вершине находится огромная арка в скале, образовавшаяся в результате обрушения»
9 ноя в 10:00
226 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Прогуляться по рисовым полям, прокатиться на бамбуковом плоту и посетить шоу под открытым небом
Начало: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zh...
«Посмотрим на знаменитое представление под открытым небом «Лю Саньце», гармонично сочетающееся с природой»
19 окт в 12:00
$2 150 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
- ДДмитрий29 января 2024"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
- ААйгуль22 декабря 2023Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
- ГГаяна30 ноября 2023Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Природа и пейзажи»
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