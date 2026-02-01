Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. 11:45. Групповой трансфер из а...
21 мая в 08:00
17 сен в 08:00
$2990 за человека
Мини-группой по Южному Китаю: мегаполисы и уезды, холмы Яншо, горы Аватара и панды
Изучить Гуанчжоу и Чунцин, увидеть Небесные врата и китайскую Венецию, поучаствовать в сплавах
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 14:00
28 фев в 14:00
8 ноя в 14:00
$2160 за человека
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
