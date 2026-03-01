Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
Прогуляться по острову Шамянь, увидеть Кантонскую башню и отдохнуть в своём темпе
Начало: Гуанчжоу, аэропорт/вокзал/отель, 10:00 или по дого...
10 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$880 за всё до 2 чел.
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
Мини-группой по Южному Китаю: мегаполисы и уезды, холмы Яншо, горы Аватара и панды
Изучить Гуанчжоу и Чунцин, увидеть Небесные врата и китайскую Венецию, поучаствовать в сплавах
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 14:00
8 ноя в 14:00
$2000 за человека
