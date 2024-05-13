13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
2 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
$2 915 за человека
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
15 окт в 10:00
29 окт в 10:00
191 000₽ за человека
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
7 мар в 12:00
16 мая в 12:00
$2 660 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
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- ГГалина1 февраля 2024Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
- ДДмитрий29 января 2024"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «История и архитектура»
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