В мае – туры в Гуанчжоу

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $2 670. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
1 отзыв
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
7 мар в 12:00
16 мая в 12:00
$2 670 за человека
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
На машине
3 отзыва
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
14 апр в 10:00
28 апр в 10:00
211 000 за человека
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
3 отзыва
14 дней
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и отправиться в круиз в VIP-зоне
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 мая в 08:00
26 мая в 08:00
$3 960 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    27 октября 2024
    Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
    Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка! Наташа очень хорошо организовала тур, за две недели мы
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    побывали в потрясающих местах, успели три раза прокатиться на поезде, один раз совершить перелет. Всегда передвигались в комфортных условиях и останавливались в классных гостиницах. Не могу не сказать про прекрасную Айви, которая сопровождала нас несколько дней в путешествии, она показала очень интересные и красивые места в Гуанчжоу 😍 В нашей группе была классная атмосфера (привет Галя и Саша, если вы вдруг читаете этот отзыв)), что сделало поездку еще комфортнее. Советую всем, кто хочет увидеть Китай, отправиться в путешествие с Наташей. Наташа, спасибо большое тебе еще раз!

    Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
    Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
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    маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!

  • Л
    Любовь
    16 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
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    делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!

  • Г
    Галина
    1 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
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    и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.

  • А
    Айгуль
    22 декабря 2023
    Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
    Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
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    гиды! Чувствовалось на каждом шагу маршрута, что он прожит вами, тщательно отобран и с огромной любовью преподнесён нам. Во всем, через что мы прошли, проехали, проплыли, пролетели,. была необыкновенная любовь к этой стране и неистребимое желание перевернуть шаблонные представления о Китае, которые большинство из нас имеют из средств массовой информации. Не могу объяснить, почему в этот раз в раздумьях куда поехать в отпуск выбор пал на Китай (по большому счету главными критериями были "не пляжно-овощной отдых" и определенный бюджет). Ноя ни разу не пожалела о сделанном выборе! Более того, все пережитые эмоции были много сверхожидаемого, реально - снос башки, перечеркивание всех существующих шаблонов и полный восторг! Ира, Наташа, спасибо вам за мой отличный отпуск - перезагрузка состоялась, море впечатлений и фоточек получены, влюбить меня в Китай и зарядить на будущие подобные путешествия вам удалось в полной мере! В Китае без вас точно делать нечего! Се-Се вам от души!

  • Г
    Гаяна
    30 ноября 2023
    Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
    Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
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    совпадали! И представьте мою радость, когда я получаю смс:"Мы можем организовать тур полностью под вас!" Как??? Что??? Не верю своим глазам!!! Спасибо, девочки! С первой минуты было чувство, что мы давно знакомы))) и вся поездка прошла на ура!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «В мае»

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  3. Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в ноябре 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 2 670 до 211 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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