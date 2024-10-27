10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
7 мар в 12:00
16 мая в 12:00
$2 670 за человека
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
14 апр в 10:00
28 апр в 10:00
211 000₽ за человека
14 дней
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и отправиться в круиз в VIP-зоне
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 мая в 08:00
26 мая в 08:00
$3 960 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия27 октября 2024Недавно я вернулась из потрясающего путешествия по Китаю. Это была незабываемая поездка! Наташа очень хорошо организовала тур, за две недели мы
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
- ЛЛюбовь16 февраля 2024Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
- ГГалина1 февраля 2024Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
- ААйгуль22 декабря 2023Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
- ГГаяна30 ноября 2023Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «В мае»
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