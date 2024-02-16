Большое путешествие – туры в Гуанчжоу

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Гуанчжоу на русском языке, цены от 2 915 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
На машине
3 отзыва
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
191 000 за человека
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
1 отзыв
13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
9 ноя в 10:00
226 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Любовь
    16 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
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    делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!

  • Г
    Галина
    1 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
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    и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.

  • Д
    Дмитрий
    29 января 2024
    Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
    "Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
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    выбору. Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать. Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции. Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Большое путешествие»

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  1. Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
  2. Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
  3. Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в августе 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 2 915 до 226 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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