3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу
Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице
Начало: На улице Цилоу
Завтра в 10:30
5 мар в 10:30
от $320 за всё до 10 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
«Парк вулканических кратеров — сердце острова Хайнань Исследуйте уникальный парк, где сосредоточены 40 вулканов и более 30 лавовых туннелей»
$339.80 за всё до 9 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.
