3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу
Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице
Предлагаем вам необычное знакомство с Хайкоу. Сначала на автобусе Dad Tea — передвижной чайной с разнообразными закусками.
Вы оцените аутентичные блюда Хайнаня и полюбуетесь достопримечательностями города из панорамных окон.
А затем посетите улицу Цилоу с местным гидом, рассмотрите её архитектуру и услышите истории о здешней жизни.
Описание экскурсии
Поездка на автобусе Dad Tea по Хайкоу (1,5 ч)
Автобус-чайная оснащён панорамным стеклянным потолком, барной зоной и небольшой сценой для выступлений. По мере движения звучит приятная музыка, могут проходить выступления артистов, а за окнами постепенно открываются достопримечательности Хайкоу:
Часовая башня
библиотека «Облачная пещера»
Мост века
станция Sky Mountain
парк «Эвергрин»
Во время поездки вам подадут набор Dad Tea с сетом местных блюд, таких как:
курица Вэньчан
паровой омлет с морской улиткой
фаршированный тофу с чёрной свининой
маленькая тыква и таро-рис в домашнем стиле
Меню может меняться в зависимости от сезона и дня недели.
Прогулка с гидом по улице Цилоу (1,5 ч)
Вы пройдёте по исторической улице Цилоу, построенной в начале 20 века. Рассмотрите сочетание архитектурных стилей Наньян и Линнань и крытые аркады вдоль улиц. Услышите истории о китайцах-эмигрантах, морской торговле и повседневной жизни старого Хайкоу.
Организационные детали
В стоимость включены билеты на автобус и закуски
Пожалуйста, приезжайте как минимум за 15 минут до начала. Автобус отправляется точно по расписанию, и опоздавшие могут не успеть присоединиться к экскурсии
Если выбранное вами время полностью забронировано, мы предложим следующую доступную дату или альтернативный отдых в местной чайной Dad Tea.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Цилоу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Хайкоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
