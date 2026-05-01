Предлагаем вам необычное знакомство с Хайкоу. Сначала на автобусе Dad Tea — передвижной чайной с разнообразными закусками. Вы оцените аутентичные блюда Хайнаня и полюбуетесь достопримечательностями города из панорамных окон. А затем посетите улицу Цилоу с местным гидом, рассмотрите её архитектуру и услышите истории о здешней жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $320 за человека

Описание экскурсии

Поездка на автобусе Dad Tea по Хайкоу (1,5 ч)

Автобус-чайная оснащён панорамным стеклянным потолком, барной зоной и небольшой сценой для выступлений. По мере движения звучит приятная музыка, могут проходить выступления артистов, а за окнами постепенно открываются достопримечательности Хайкоу:

Часовая башня

библиотека «Облачная пещера»

Мост века

станция Sky Mountain

парк «Эвергрин»

Во время поездки вам подадут набор Dad Tea с сетом местных блюд, таких как:

курица Вэньчан

паровой омлет с морской улиткой

фаршированный тофу с чёрной свининой

маленькая тыква и таро-рис в домашнем стиле

Меню может меняться в зависимости от сезона и дня недели.

Прогулка с гидом по улице Цилоу (1,5 ч)

Вы пройдёте по исторической улице Цилоу, построенной в начале 20 века. Рассмотрите сочетание архитектурных стилей Наньян и Линнань и крытые аркады вдоль улиц. Услышите истории о китайцах-эмигрантах, морской торговле и повседневной жизни старого Хайкоу.

Организационные детали

В стоимость включены билеты на автобус и закуски

Пожалуйста, приезжайте как минимум за 15 минут до начала. Автобус отправляется точно по расписанию, и опоздавшие могут не успеть присоединиться к экскурсии

С вами будет гид из нашей команды

Расписание автобусных рейсов:

Ежедневно (10:00-11:30; 14:30-16:00; 17:30-19:00).

Если выбранное вами время полностью забронировано, мы предложим следующую доступную дату или альтернативный отдых в местной чайной Dad Tea.