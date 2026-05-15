Только представьте: вы гуляете по тропическому лесу, который растет… на потухшем вулкане! Именно это вас и ждёт — вы полюбуетесь тропическими растениями, увидите застывшую лаву. Заглянете в кратер вулкана (и даже сможете туда спуститься). Выясните, как в такой почве растут орхидеи. И попробуете региональные блюда!
Описание экскурсии
Вулканический парк. Вы прогуляетесь по застывшей лаве, полюбуетесь пышной растительностью. Осмотрите вулканические кратеры, которые образовались тысячи лет назад. И узнаете больше о вулканической активности.
Сад вулканических дендробиумов. Вы увидите, как орхидеи выращивают прямо на вулканических породах. И выясните, как уникальная структура и минеральный состав вулканического камня создают особую экосистему.
Обед. Вы попробуете традиционные региональные блюда — куриный суп с дендробиумом, тофу из вулканических бобов, свежую кокосовую воду.
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты и обед (обратите внимание, блюда могут меняться в зависимости от сезона и наличия ингредиентов)
- Трансфер в стоимость не входит, до места вы добираетесь самостоятельно (около 30 минут на такси или автобусе)
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк вулканов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Хайкоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Программа прекрасная! А аутентичный обед вообще выше всяких похвал!
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что вам понравилась программа и особенно аутентичный обед. Для нас очень важно, чтобы впечатления были не только интересными, но и вкусными 😊
Будем рады снова видеть вас в Китае!
