Только представьте: вы гуляете по тропическому лесу, который растет… на потухшем вулкане! Именно это вас и ждёт — вы полюбуетесь тропическими растениями, увидите застывшую лаву. Заглянете в кратер вулкана (и даже сможете туда спуститься). Выясните, как в такой почве растут орхидеи. И попробуете региональные блюда!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $300 за человека

Описание экскурсии

Вулканический парк. Вы прогуляетесь по застывшей лаве, полюбуетесь пышной растительностью. Осмотрите вулканические кратеры, которые образовались тысячи лет назад. И узнаете больше о вулканической активности.

Сад вулканических дендробиумов. Вы увидите, как орхидеи выращивают прямо на вулканических породах. И выясните, как уникальная структура и минеральный состав вулканического камня создают особую экосистему.

Обед. Вы попробуете традиционные региональные блюда — куриный суп с дендробиумом, тофу из вулканических бобов, свежую кокосовую воду.

Организационные детали