Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань, Китай) Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце природы — в тропический лес Янода, один из пяти крупнейших и самых живописных лесов острова Хайнань. Это место, где свежий воздух, кристально чистые ручьи и шум водопадов создают атмосферу спокойствия и вдохновения. Парк Янода знаменит своей долиной Сандао, протяжённостью около 3 км. Водопады, скалы, гигантские деревья и минеральные источники формируют здесь десять уникальных природных ландшафтов, среди которых особое место занимает Долина Мечты — рай водопадов. Здесь вы увидите знаменитые каскады Иньбинь, Тяньмэнь и Лианэнь, окружённые тропическими джунглями и густыми лианами. Главная изюминка парка — стеклянный мост, парящий над живописной долиной. Прогуливаясь по прозрачному настилу на высоте десятков метров, вы сможете насладиться завораживающими видами на лес, горы и водопады — впечатление, которое невозможно забыть! Во время экскурсии вы познакомитесь с редкими видами растений: гигантскими баньянами, столетними лозами, «живыми ископаемыми» — алсофилами и подофилами, а также необычными представителями флоры, такими как огромная глянцевая ганодерма, анчер — «хладнокровный убийца» тропиков, и дикая сахарная пальма. 🌿 Продолжительность: 6 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 💸 Не включено:

Входной билет: взрослый — 45 $, детский 120–140 см.