Данный маршрут позволит вам не только увидеть главные достопримечательности Ханчжоу — озеро Сиху и пагоду Лэйфэн, с которыми связана прекрасная легенда о Белой змее, но и погрузиться в традиционную чайную культуру.
Вы сможете поучаствовать в сборе и обжарке чайных листьев, принять участие в чайной церемонии, а также полюбоваться живописными террасными плантациями знаменитого чая Лунцзин.
Вы сможете поучаствовать в сборе и обжарке чайных листьев, принять участие в чайной церемонии, а также полюбоваться живописными террасными плантациями знаменитого чая Лунцзин.
Описание экскурсииПагода Лэйфэн Это знаменитая достопримечательность на берегу озера Сиху в Ханчжоу. Первоначально она была построена еще в 977 году, но обрушилась в 1924 году. Та пагода, которую вы видите сегодня, является современной реконструкцией, завершенной в 2002 году. Она знаменита благодаря древней китайской легенде о Белой Змее. Поднимитесь на лифте на самый верхний этаж, чтобы полюбоваться потрясающим панорамным видом на озеро и город. Особенно красиво здесь во время заката. У основания пагоды можно увидеть руины её оригинального фундамента. Чайная церемония На живописной чайной плантации в Мэйцзяу — одном из старейших чайных регионов Китая, вам выдадут традиционный китайский костюм и бамбуковую корзину. Местные, поколениями выращивающие знаменитый чай Лунцзин, познакомят вас с искусством сбора нежных чайных почек на укрытых туманом террасах. Затем под руководством мастера вы освоите ручное обжаривание листьев в дровяной печи для раскрытия их изысканного аромата. Кульминацией станет церемония чаепития, где вы оцените вкус собственноручно приготовленного чая. Каждый участник получит в подарок видео с квадрокоптера, запечатлевшее этот уникальный опыт с высоты птичьего полета! Западное озеро Это природная картина, полная волшебства и очарования. Его чистые и прозрачные воды, отражающие небо и окружающие горы, создают необычайную атмосферу покоя и гармонии. Вся эта красота, в сочетании с тысячелетней историей и культурой города, привлекает туристов от всего мира. Здесь можно насладиться не только пейзажами, но и различными историческими достопримечательностями, которые расположены по берегу озера. Западное озеро Ханчжоу — это не просто красивое место, это волшебный мир, в котором можно отдохнуть, забыть о всех заботах и погрузиться в атмосферу тишины и гармонии. Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв. Важная информация:
- Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту;
- Экскурсия в Ханчжоу проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat;
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западное озеро (Сиху)
- Пагода Лэйфэн
- Чайная плантация в Мэйцзяу
Место начала и завершения?
Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту
- Экскурсия в Ханчжоу проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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