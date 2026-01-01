Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное приключение в Харбине: От царя тайги до ледяного королевства
Начало: Ваш отель в Харбине
Расписание: В дни проведения фестиваля в 08:30.
$348 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Парк сибирских тигров в Харбине: входной билет + сафари
Понаблюдать за величественными животными в естественной среде обитания
Начало: В парке сибирских тигров
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$28 за человека
Билеты
Билет на канатную дорогу в Харбине
Прокатиться туда и обратно и полюбоваться панорамой города и реки Сунгари
Начало: На станции канатной дороги
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
$23 за билет
