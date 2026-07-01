Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Куньмина

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Куньмине на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день
Панорамы озера Дяньчи, древний монастырь и прогулка по историческим кварталам
Начало: В вашем отеле
«Так вы познакомитесь с природой, культурой и традициями Юньнани, а также узнаете больше о жизни и обычаях местных жителей»
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
от €280 за всё до 5 чел.
Куньмин - первое знакомство
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Куньмин - первое знакомство
Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: В холле отеля
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от €550 за всё до 5 чел.
Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
Увидеть главное в многоликой провинции Юньнани
6 июл в 08:30
7 июл в 08:30
от $555 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Куньмину в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куньмине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день;
  2. Куньмин - первое знакомство;
  3. Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота.
Сколько стоит экскурсия по Куньмину в июле 2026
Сейчас в Куньмине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 555.
Изучение достопримечательностей города Куньмина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Куньмине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке