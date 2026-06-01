Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Куньмине на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Куньмин - авторская прогулка по Городу вечной весны Пройти по самым занятным местам столицы Юньнаня и увидеть черепичного кота в естественной среде $60 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Куньмин - первое знакомство Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: В холле отеля €550 за всё до 5 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день Панорамы озера Дяньчи, древний монастырь и прогулка по историческим кварталам Начало: В вашем отеле €280 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Куньмина

Ответы на вопросы от путешественников по Куньмину в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куньмине Куньмин - авторская прогулка по Городу вечной весны; Куньмин - первое знакомство; Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день. В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Куньмину в июне 2026 Сейчас в Куньмине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 550. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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