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Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Куньмин - авторская прогулка по Городу вечной весны Пройти по самым занятным местам столицы Юньнаня и увидеть черепичного кота в естественной среде $60 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Куньмин - первое знакомство Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: В холле отеля €550 за всё до 5 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай Увидеть чудеса природы, прикоснуться к культуре 26 народов и расписать холщовую сумку своими руками Начало: По месту вашего проживания от $595 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Куньмина

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