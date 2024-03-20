Куньмин - первое знакомство
Индивидуальная экскурсия в Куньмине

Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии

Куньмин — один из главных городов Южного Китая. Вы увидите его визитные карточки: старинный буддийский храм Юаньтун и сказочно красивый парк Цуйху. А также пройдёте по древнейшей улице города и понаблюдаете за аутентичной местной жизнью. Мы расскажем, как Куньмин развивался и чем он живёт сегодня.
Куньмин - первое знакомство
Куньмин - первое знакомство
Куньмин - первое знакомство
Ближайшие даты:
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
25
мар
26
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Храм Юаньтун. Мы посетим древний буддийский храм, живописно расположенный у подножия горы Лофэн. Его история насчитывает более 1200 лет. Вы полюбуетесь изящным восьмигранным павильоном в центре комплекса, статуями Будды и ухоженным парком.

Парк Цуйху. Зелёный оазис в центре города. Вы погуляете по берегу озера и проникнетесь царящей здесь атмосферой умиротворения. Если повезёт, увидите цветение лотосов!

Старейшая улица города. В Куньмине сохранилась всего одна историческая улица — мы обязательно по ней погуляем. Вы увидите столетнюю аптеку, оцените дома в традиционном стиле и по желанию попробуете местную еду.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты в храм Юаньтун оплачиваются дополнительно — 10 юаней с человека

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХорошоТам