Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии
Куньмин — один из главных городов Южного Китая. Вы увидите его визитные карточки: старинный буддийский храм Юаньтун и сказочно красивый парк Цуйху. А также пройдёте по древнейшей улице города и понаблюдаете за аутентичной местной жизнью. Мы расскажем, как Куньмин развивался и чем он живёт сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Юаньтун. Мы посетим древний буддийский храм, живописно расположенный у подножия горы Лофэн. Его история насчитывает более 1200 лет. Вы полюбуетесь изящным восьмигранным павильоном в центре комплекса, статуями Будды и ухоженным парком.
Парк Цуйху. Зелёный оазис в центре города. Вы погуляете по берегу озера и проникнетесь царящей здесь атмосферой умиротворения. Если повезёт, увидите цветение лотосов!
Старейшая улица города. В Куньмине сохранилась всего одна историческая улица — мы обязательно по ней погуляем. Вы увидите столетнюю аптеку, оцените дома в традиционном стиле и по желанию попробуете местную еду.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты в храм Юаньтун оплачиваются дополнительно — 10 юаней с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Куньмине
Провели экскурсии для 179 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!