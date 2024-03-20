Куньмин — один из главных городов Южного Китая. Вы увидите его визитные карточки: старинный буддийский храм Юаньтун и сказочно красивый парк Цуйху. А также пройдёте по древнейшей улице города и понаблюдаете за аутентичной местной жизнью. Мы расскажем, как Куньмин развивался и чем он живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Юаньтун. Мы посетим древний буддийский храм, живописно расположенный у подножия горы Лофэн. Его история насчитывает более 1200 лет. Вы полюбуетесь изящным восьмигранным павильоном в центре комплекса, статуями Будды и ухоженным парком.

Парк Цуйху. Зелёный оазис в центре города. Вы погуляете по берегу озера и проникнетесь царящей здесь атмосферой умиротворения. Если повезёт, увидите цветение лотосов!

Старейшая улица города. В Куньмине сохранилась всего одна историческая улица — мы обязательно по ней погуляем. Вы увидите столетнюю аптеку, оцените дома в традиционном стиле и по желанию попробуете местную еду.

Организационные детали